Officielt: Ryder Cup er udskudt til 2021

Golfentusiaster kommer til at vente mere end et år på den næste udgave af den legendariske golfdyst mellem Europa og USA, Ryder Cup.

Onsdag er det besluttet, at dette års turnering, der skulle være afholdt i slutningen af september, må udskydes til 2021.

Det meddeler arrangøren.

Årsagen er, at medicinske eksperter og myndighederne i Wisconsin, USA, ikke vurderer, at det vil kunne garanteres, at Ryder Cup gennemføres med tilskuere.

Tidligere har kaptajnerne for Europa og USA, Padraig Harrington og Steve Stricker, udtalt, at de meget nødigt ville spille Ryder Cup uden tilskuere. I forhold til de fleste andre golfturneringer er publikum nemlig væsentligt mere vokale under Ryder Cup, hvor de støtter det ene eller andet hold.

Arrangørerne understreger, at sundhed vægter højest.

- Lige så skuffende, som dette er, er det vores mandat at gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte folkesundheden. Det er vigtigst, siger Seth Waugh, der er direktør for Professional Golfers' Association of America (PGA), der står for at arrangere næste udgave af Ryder Cup.

De nye datoer for Ryder Cup hedder 24.-26. september 2021.

Udskydelsen af Ryder Cup betyder også, at Presidents Cup er udskudt fra 2021 til 2022. Presidents Cup er en golfdyst mellem USA og resten af verden minus Europa.

Europa har vundet fire ud af de seneste fem udgaver af Ryder Cup. Danske Thomas Bjørn var kaptajn for Europa ved den seneste triumf i 2018.