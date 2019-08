Officielt: Romelu Lukaku skifter til Inter

Alligevel forlyder det, at salgsprisen ligger på den pæne side af 600 millioner kroner.

Rygterne om et skifte til Inter har svirret i et stykke tid, og ifølge angriberen har han selv gjort, hvad kan kunne, for at komme til klubben.

- Inter var den eneste klub, jeg ønskede at komme til, for Inter er ikke for alle spillere. Jeg er her for at bringe Nerazzurri (klubbens kælenavn, red.) tilbage til toppen, siger han til klubbens hjemmeside.

Inter vandt senest det italienske mesterskab i 2010, mens pokaltitlen sæsonen efter er klubbens seneste større titel.

Manchester United hentede Lukaku i 2017 fra Everton i håbet om, at han var angriberen, som kunne byde ind med de mål, der kunne hjælpe klubben tilbage i den engelske titelkamp.

42 mål i 96 kampe for United er godkendt, men det var ikke nok til at overbevise ledelsen om, at han var den helt rette angriber, og han har været udsat for en del kritik gennem sine to sæsoner for klubben.

Han bragede igennem i Anderlecht i hjemlandet allerede som teenager, hvilket fik Chelsea til at hente ham til England.

Trods succesfulde udlejninger til West Bromwich og Everton fik han aldrig succes i Chelsea, og i 2014 skiftede han permanent til Everton.

Her nåede han 166 kampe og 87 mål for klubben, inden Manchester United stod klar med en stor kontrakt.

Han står derudover noteret for 48 mål i 81 landskampe for Belgien.