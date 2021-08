Officielt: Lionel Messi skifter til Paris Saint-Germain

Det har været en offentlig hemmelighed i flere dage, og nu er det endelig bekræftet.

Lionel Messi har underskrevet en toårig kontrakt i den franske storklub Paris Saint-Germain, der har sikret sig en option på yderligere et år. Det bekræfter klubben tirsdag.

En af de bedste fodboldspillere i historien har fået en aftale, der kan holde ham i den franske hovedstad frem til sommeren 2023.

Lionel Messi havde kontraktudløb i Barcelona tidligere på sommeren, men de to parter nåede til enighed om en ny aftale.

Barcelonas økonomi er imidlertid så ramponeret, at den spanske liga blokerede for kontraktunderskrivelsen. Klubbens lønbudget er så højt, at det overskrider lønloftet i den spanske liga.

Barcelonas ledelse har ikke været bleg for at brokke sig, men der var intet at gøre. Derfor sagde Lionel Messi søndag farvel på et stort anlagt pressemøde.

Med tårerne trillende ned ad kinderne kæmpede han sig gennem den tale, han havde forberedt, og så var argentinerens karriere i den catalanske gigant afsluttet med et brag.

Den i dag 34-årige fodboldtroldmand kom til Barcelona som 13-årig og har siden vundet utallige trofæer og spandevis af personlig hæder.

I de efterfølgende dage blev PSG hurtigt meldt som den største og mest sandsynlige bejler til Lionel Messi, og den franske storklubs fans kunne slet ikke vente.

De mødte mandag op i lufthavnen Le Bourget nord for Paris og foran klubbens stadion, Parc des Princes.

Mandag kom argentineren ikke, men det gjorde han til gengæld tirsdag - og han kunne ikke skjule sig. Lynhurtigt florerede videoer og billeder fra lufthavnen, hvor Messi hilste på sine fans - og senere tirsdag kom så den officielle bekræftelse.

Nu skal Lionel Messi forsøge at overføre tryllerierne fra spansk til fransk fodbold, hvor han i PSG får en gammel ven som holdkammerat.

Indtil 2017 spillede Lionel Messi sammen med brasilianske Neymar, der også forlod Barcelona med et ordentligt brag. Siden sommeren det år har han spillet i PSG, og nu genforenes de to megastjerner.