Kevin Magnussen nåede fire år hos Haas, men nu er det foreløbig slut i Formel 1 for danskeren.

Officielt: Kevin Magnussen stopper hos Haas

Efter fire år hos Haas er det slut for Magnussen på Formel 1-holdet. Han stopper efter sæsonen, bekræfter han.

Seks grandprixer.

Det er, hvad der resterer af Kevin Magnussen Formel 1-karriere hos Haas-holdet. Faktisk af hans karriere i Formel 1 - i hvert fald foreløbig.

Den danske racerkører bekræfter på Instagram, at han forlader Formel 1-holdet Haas efter den igangværende sæson.

Og til B.T. forklarer han, at det samtidig er et farvel til motorsportens ypperste klasse for nu.

- Jeg har ikke vundet racerløb i syv år, og det ville heller ikke ske i 2021, hvis jeg fortsatte i Formel 1. Derfor søger jeg nu nye udfordringer i andre klasser, siger Magnussen til B.T.

Tidligere på ugen skrev flere danske medier, at Magnussen ikke ville få forlænget sin kontrakt med det amerikanske hold, og det bekræfter han nu selv på Instagram.

- Formel 1-sæsonen 2020 bliver min sidste med Haas. Jeg har haft en fantastisk tid med holdet gennem fire år, og jeg ser tilbage på en forrygende rejse, skriver den 28-årige dansker i sit opslag på Instagram.

Han gør det samtidig klart, at han ikke har fremtiden på plads endnu, men at han vil melde noget ud, når der er noget på plads.

Det blev til syv sæsoner i Formel 1. Først en hel sæson for McLaren og derefter en sæson som reserve på holdet, hvor det blev til et enkelt grandprix.

Efter et år hos Renault skiftede han i 2017 til Haas, hvor han har kørt siden.

Hans største resultat kom i debutløbet for McLaren tilbage i 2014, hvor han i Melbourne kørte sig til en imponerende andenplads.

Siden da er han aldrig sluttet bedre end nummer fem i et løb.

Hans resultatmæssigt bedste sæson kom i 2018, hvor han hentede 56 point i sæsonen og sluttede som nummer ni i VM-stillingen.

Sammen med resten af Formel 1-feltet er Magnussen netop nu i Portugal til sæsonens 12. grandprix.

Hans holdkammerat hos Haas, franskmanden Romain Grosjean, har ligeledes torsdag bekræftet, at han stopper på holdet, som altså skal finde to nye kørere til næste sæson.