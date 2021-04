Officielt: Julian Nagelsmann bliver ny Bayern-træner

Bayern München har tradition for at støvsuge tysk fodbold for talenter og stjernespillere.

Nu henter den tyske mesterklub en af ligaens mest ombejlede trænere hos en af rivalerne i Bundesligaen.

RB Leipzig-træner Julian Nagelsmann bliver nemlig ny Bayern München-træner efter denne sæson. Han afløser Hansi Flick på posten.

Det bekræfter RB Leipzig og Bayern München begge på klubbernes hjemmesider tirsdag formiddag.

33-årige Nagelsmann har fået en kontrakt, der løber fra 1. juli 2021 og fem år frem. Han takker for sin tid i Leipzig.

- Leipzig er noget specielt - og alligevel forlader jeg klubben.

- Jeg har aldrig holdt det hemmeligt, at jeg var interesseret i at blive træner for Bayern München, og at jeg ville være glad for at tage jobbet, hvis muligheden bød sig, siger Nagelsmann til klubbens hjemmeside.

Allerede tidligere tirsdag og de foregående dage skrev det tyske medie Bild, nyhedsbureauet dpa samt Sky Sports i Tyskland, at Nagelsmann ville blive cheftræner i Bayern München.

Hansi Flick meddelte tidligere på sæsonen, at han ønsker at stoppe. Bayern bekræfter, at Flicks kontrakt, som oprindeligt løb til sommeren 2023, bliver bragt til ophør 30. juni 2021.

Der er spekuleret i, at Flick kan blive tysk landstræner efter Joachim Löw, der stopper efter sommerens EM-slutrunde.

Flick sender også venlige tanker mod Bayern inden sit snarlige farvel.

- For mig har de seneste to år været uforglemmelige. Jeg har virkelig nydt følelserne, sejrene, titlerne, men også det daglige arbejde. Det har været en enestående tid, siger Flick til Bayerns hjemmeside.

- En træner er intet uden sit hold, og jeg var heldig nok til at møde fantastiske spillere her i München og en stab og et hold af trænere, som har gjort utrolige ting, siger den afgående træner.

De to klubber er ifølge Bild blevet enige om en overgangssum for Nagelsmann på 25 millioner euro. Det svarer til 186 millioner danske kroner. Ifølge dpa kan overgangssummen stige til 223 millioner kroner.

Det vil i begge tilfælde gøre Nagelsmann til den dyreste træner i Bundesligaens historie.

Overgangssummen har ingen af de to tyske fodboldklubber dog meldt noget officielt ud omkring.