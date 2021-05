Officielt: Hansi Flick tager over i Tyskland efter Löw

Hansi Flick overtager officielt tjansen efter Joachim Löw 1. juli, der allerede har meddelt, at slutrunden bliver hans sidste opgave i spidsen for landsholdet.

Den tidligere Bayern München-træner Hansi Flick bliver landstræner for det tyske landshold efter sommerens EM-slutrunde og tre år frem.

Joachim Löw har været tysk landstræner siden 2006. I 2014 blev Tyskland verdensmester med ham i spidsen.

56-årige Hansi Flick har i den forgangne sæson ført Bayern München til et suverænt mesterskab i Bundesligaen.

- Det hele gik overraskende hurtigt for mig med underskriften, men jeg er meget glad for at overtage jobbet som landstræner.

- Sæsonen er lige afsluttet, og mine to seneste år i Bayern München står stærkt hos mig.

- Holdånden og indstillingen hos spillerne var fremragende, og jeg tager meget med mig, der vil følge mig i mit arbejde i fremtiden, siger Flick til forbundets hjemmeside.

Nu glæder han sig til at overtage det tyske hold efter sommerens EM-slutrunde.

- Jeg ser virkelig frem til det, fordi jeg kan se spillernes klasse, især de unge spillere i Tyskland.

- Vi har al mulig grund til at gå de kommende turneringer i møde med optimisme, for eksempel EM på hjemmebane i 2024, siger han.

Flick nåede at fuldføre to sæsoner som cheftræner i Bayern, efter at han afløste Niko Kovac. Først som midlertidig løsning og dernæst som fast mand på posten.

I sin første sæson førte han storklubben til triumfer i Bundesligaen, Champions League og den tyske pokalturnering. Siden har holdet også vundet klub-VM samt Super Cup i Tyskland og Europa.

I denne sæson har Bayern haft en anelse svært ved at leve op til meritterne fra den suveræne sæson 2019/20.

Men det lykkedes dog Bayern at vinde det tyske mesterskab for niende år i træk.

Som aktiv spillede han 139 kampe for Bayern München og vandt fire mesterskaber samt en pokaltitel.