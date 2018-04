Officielt: Frederik Andersen styrker dansk VM-trup

Sportschef i Danmarks Ishockey Union Jesper Duus fortæller i en pressemeddelelse, at han er yderst tilfreds med at få Toronto Maple Leafs-keeperen ind i truppen.

- Der er ingen tvivl om, at vi får en verdensklassemålmand ind på holdet, og at Frederik er en virkelig forstærkning for os.

- Det har han efterhånden bevist gennem flere sæsoner i NHL, senest i sine to sæsoner i Toronto, hvor han har været blandt holdets vigtigste spillere, siger Jesper Duus.

Frederik Andersen fik af sin NHL-klub godkendt muligheden for at flyve hjem til Danmark, og det nødvendige papirarbejde er gjort, meddeler DIU.

Danmark har allerede tre målmænd i truppen, og det bliver Simon Nielsen, der ryger ud af truppen, når Frederik Andersen ankommer, oplyser DIU.

De øvrige danske målmænd er Sebastian Dahm og George Sørensen. Frederik Andersen formodes at blive Danmarks førstekeeper, men han kan blive sparet undervejs.

- Samtidig skal vi ikke glemme, at ishockey er et holdspil. Frederik er ikke kommet for at præstere mirakler, men for at være en del af et hold og gruppe, der skal løfte os i turneringen.

- Vi kommer ind i gruppespillet med et stærkt målmandsteam, og det er ikke nødvendigvis sikkert, at Frederik skal stå alle syv kampe i det hårde program, siger Jesper Duus.

Frederik Andersen har spillet 70 landskampe og var senest med ved en VM-slutrunde for Danmark i 2012.

DIU afventer desuden svar fra NHL-spilleren Oliver Bjorkstrand, som også er slået ud af slutspillet sammen med resten af Columbus Blue Jackets-mandskabet.