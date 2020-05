Officielt: Bundesligaen begynder 16. maj

Det siger chefen for den tyske ligaforening DFL, Christian Seifert, på et pressemøde torsdag eftermiddag.

Dermed bliver Bundesligaen den første af de store europæiske ligaer til at genoptage spillet efter coronakrisen, der har sat spillet på pause i stort set hele verden.

Ligaen skydes blandt andet i gang med rivalopgøret mellem Borussia Dortmund og Schalke 04 lørdag 16. maj.

Spillerunden afsluttes mandag med et møde mellem Werder Bremen og Leverkusen, fordi Werder Bremen var den sidste klub, der genoptog træningen.

Efter planen bliver ligaen færdigspillet lørdag 27. juni.

Onsdag gav de tyske myndigheder grønt lys til, at der igen kan spilles professionel fodbold i landet fra midten af maj. Ganske vist uden tilskuere på tribunerne.

Tommelfingeren blev vendt op efter et møde mellem forbundskansler Angela Merkel og landets 16 delstater.

DFL har tidligere lanceret omfattende protokoller for, hvordan Bundesligaen kan genoptages på en forsvarlig måde. Det skal blandt andet ske via et omfattende testsystem for spillere, stab og ledere i klubberne i landets to bedste rækker.

Bundesligaen har ligget stille siden 11. marts. De fleste hold mangler at spille ni kampe. To hold - Eintracht Frankfurt og Werder Bremen - mangler at spille ti.

De forsvarende mestre fra Bayern München ligger øverst med 55 point, fire mere end Borussia Dortmund på andenpladsen. Thomas Delaney og co. har RB Leipzig og Yussuf Poulsen lige i hælene.

Leipzig har 50 point.