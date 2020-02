Officielt: Barcelona giver Braithwaite kontrakt til 2024

Den danske fodboldspiller Martin Braithwaite skifter til FC Barcelona fra Leganés med øjeblikkelig virkning.

Den danske landsholdsangriber har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2024. Det oplyser den spanske storklub på sin hjemmeside.

Samtidig er kontrakten udstyret med en gigantisk frikøbsklausul, så det vil koste 300 millioner euro, svarende til 2,2 milliarder kroner, hvis en klub vil købe danskeren fri uden Barcelonas godkendelse.

Når det overhovedet er muligt for Barcelona at hente en spiller, flere uger efter at transfervinduet er lukket, skyldes det en særregel i den bedste spanske fodboldrække, Primera Division.

Her kan klubberne få dispensation til at hente en erstatning, hvis en spiller bliver skadet i mere end fem måneder.

Barcelona fik en sådan dispensation tidligere på ugen, efter at det stod klart, at den skadede angriber Ousmane Dembélé vil være ukampdygtig i det næste halve år.

Valget er altså faldet på Martin Braithwaite, der er fast mand i den danske landsholdstrup. I november scorede han Danmarks mål 1-1-kampen i Dublin, der sikrede landsholdet billet til EM.

Han indledte karrieren i Esbjerg, inden han i 2013 skiftede til Toulouse i den franske liga.

Efter fire år med pæn succes i Sydfrankrig gik turen videre til det nordlige England og Middlesbrough. Her var danskeren udset til at sparke klubben tilbage til Premier League.

Samarbejdet blev dog aldrig helt vellykket, især efter at manager Garry Monk blev erstattet af Tony Pulis.

Derfor blev danskeren først udlejet til Bordeaux i Frankrig og siden til Leganés i Madrid-området.

Lejekontrakten med den spanske klub blev vekslet til en permanent aftale i sommeren 2019.

Men nu er den 28-årige angriber altså allerede tabt for klubben, hvor han nåede at score 10 ligamål i 38 kampe.

Braithwaite bliver præsenteret på et pressemøde i Barcelona klokken 19.15 torsdag aften.