Offensivt udgangspunkt glæder lejesvend

Det glæder Gammelby, der nu er noteret for to mål i denne sæsons Superliga, ligesom han fremprovokerede AaB-spiller Kristoffer Pallesens selvmål i søndagens opgør.

- Det bliver bedre og bedre. Mod AaB spillede jeg i venstre side, og det fungerede bedre for mig. Jeg kunne true mere i dybden fra venstre og tage de løb ind i banen i dybden.

- Det har klubben snakket om, at de gerne vil have mig til. Det første mål skal jeg selvfølgelig sparke ind, men det er perfekt for mig, at den rammer Pallesen og går ind, siger Jens Martin Gammelby.

På backpositionen trak spilleren, der brød igennem i Silkeborg, også gerne frem i banen. Derfor passer den offensive rolle ham godt.

- Som back vil jeg også gerne frem og lave mål. Her har jeg større forudsætninger for det, fordi jeg ligger på forreste linje.

- Men jeg spiller bare det, som jeg bliver bedt om, siger han.

Den nye position i Lyngby passer dog ikke sammen med formationen, som spilles i Brøndby, der ejer den 25-årige spiller. Dermed kan det blive en hæmsko i forhold til at vise sig frem for vestegnsklubben i en eventuel retur.

- Ja, de spiller jo ikke med kanter i Brøndby. Men det er der, hvor de ser mig spille nu, siger han.

Jens Martin Gammelby er lejet ud til Lyngby frem til sommer. Der er en købsoption i aftalen.