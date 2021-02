Østrigsk topduo viser god skiform før VM

Østrigerne Vincent Kriechmayr og Matthias Mayer blev nummer et og to i lørdagens super-G-løb i tyske Garmisch-Partenkirchen.

Kriechmayr slog kun Mayer med 17 hundrededele af et sekund på Kandahar-pisten i Garmisch-Partenkirchen. Schweizeren Marco Odermatt blev nummer tre.

Det var kun sæsonens andet løb for Kriechmayr, som dog føler sig i fin form før VM om få dage. Han vandt også i Kitzbühel for to uger siden.

Det bliver dog noget helt andet, siger lørdagens østrigske super-G-vinder.

- Verdensmesterskaberne er altid meget uforudsigelige. VM er sit eget løb, det er en ny dag, en ny rute, en ny bane.

- Jeg er i virkelig god form, og jeg håber, jeg kan løbe lige så hurtigt på ski ved VM, siger Kriechmayr.

Landsmanden Mayer har gjort det godt på det seneste og er endt på podiet seks gange i træk.

I den samlede stilling i World Cuppens super-G fører Kriechmayr med 341 point solidt foran Mayer med 240 point.

VM begynder mandag, og både kvindernes og mændenes super-G-løb afvikles tirsdag.