Østrigsk overmagt knuser Brøndbys CL-drøm

To mål i de første ti minutter ødelagde Brøndbys drøm om at komme i Champions League foran 22.397 tilskuere på hjemmebanen.

De østrigske forhåndsfavoritter vandt samlet 4-2 og tager således billetten til Champions League-gruppespillet på bekostning af Brøndby.

De danske mestre må nøjes med deltagelse i Europa League, hvor klubber som Napoli, Leicester og Bayer Leverkusen også er med i bowlen, når der trækkes lod til gruppespillet fredag.

Niels Frederiksen er slemt skuffet over Brøndbys mareridt af en start, men cheftræneren roser måden, spillerne rejste sig på.

- Det var præcis sådan en start, vi havde håbet på, at vi ikke skulle have. Når man spiller mod et hold, der er så stærkt som det Salzburg-hold, som spiller på et markant højere niveau end samtlige superligahold, så er der en risiko for, at man bliver lidt mere stresset som spiller.

- Så træffer man nogle gange forkerte beslutninger og laver lidt flere tekniske fejl. Jeg tror, det er forklaringen på det.

- Når det er sagt, vil jeg rose spillerne. Jeg synes, de viste en enorm karakter ved at rejse sig. Efter den ganske forfærdelige start fik de egentlig spillet en ganske fin kamp, mener Niels Frederiksen.

Efter den hurtige spand kold vand i hovedet samlede anfører Andreas Maxsø spillerne i en rundkreds midt på banen.

- Det er klart, at når man er bagud med to efter ti minutter, skal der lige ro på, og det synes jeg også, der kom.

- Det er en hård pille at sluge, når man sætter sig op og siger inden kampen, at vi skal holde den i live, og så ligger der to mål på ti minutter. Så skal man lige have ro på og komme videre, siger Maxsø.

Han reducerede i anden halvleg til 1-2, men tættere på kom Brøndby ikke på en sejr.

I Salzburg-lejren letter cheftræner Matthias Jaissle, der har fortid som assistent i netop Brøndby, også på hatten for de blågule.

- Brøndby spillede som forventet, og det fik selvfølgelig også en betydning, at vi førte 2-0 rigtig hurtigt. Vi havde sagt til spillerne, at vi skulle blive ved med at trykke på gaspedalen, og det gjorde vi.

- Jeg er nødt til at give stor ros til Brøndby. De kæmpede til det sidste og viste, at der er så meget kvalitet på deres hold, siger Jaissle.

Mens Salzburg kan se frem til at boltre sig i Champions Leagues gruppespil, skal Brøndby dyste på næstbedste klasse i Europa League, som der trækkes lod til fredag.