Østrigs landstræner: Danmark fortjener førstepladsen

Det siger Østrigs landstræner, tyskeren Franco Foda, efter at hans mandskab tabte 0-1 til Danmark tirsdag aften i Parken, så Danmark sikrede gruppesejren og en VM-billet med to runder tilbage af kvalifikationen.

Det er helt fortjent bedømt på præstationerne over hele VM-kvalifikationen, at Danmark har kvalificeret sig til næste års slutrunde i Qatar.

- Den danske sejr i gruppen er absolut fortjent, siger Franco Foda.

Udsagnet er da også ganske ukontroversielt. Danmark har vundet alle otte VM-kvalifikationskampe - endda uden at indkassere mål, så Danmarks målscore hedder 27-0. De to kampe mod Østrig er endt med samlet 5-0 til Danmark.

Østrig var på forhånd udpeget som Danmarks hårdeste konkurrent i VM-kapløbet, men kunne ikke leve op til forventningerne.

På baggrund af tirsdagens kamp Parken konstaterer Franco Foda da også, at det danske landshold står et godt sted og oser af selvtillid.

- Danmark har flow i spillet, spiller med automatismer og spiller med meget selvtillid i hver kamp, og den rytme har vi ikke. Vi befinder os i en fase, hvor det hele ikke går vores vej, siger Franco Foda.

Han mener, at tirsdagens kamp var jævnbyrdig, men erkender også, at hans eget mandskab havde svært ved at true Kasper Schmeichels mål.

- Der var ikke nogen af holdene, som havde mange afslutninger inden for målrammen, men danskerne havde et par chancer mere end os.

- Vi formåede ikke at lave de afgørende afleveringer på den sidste del af banen, og så havde vi for mange dumme boldtab, når vi fik muligheder for at åbne danskerne. Vi udnyttede ikke de rum, der opstod.

- Ved Danmarks mål havde vi bolden, tabte den og var ude af balance, og det blev afgørende for kampen, siger Franco Foda.

Østrig ligger nummer fire ud af seks hold i kvalifikationsgruppen og er uden mulighed for at nå andenpladsen, der giver adgang til playoffkampe - men her kan østrigerne havne alligevel, hvis resultaterne i de andre kvalifikationsgrupper flasker sig.

- Vi håber, at vi kan kvalificere os til VM gennem vores gruppesejr i Nations League, siger Franco Foda.