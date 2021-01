Øresundsbroens farver skiftede efter VM-finalen i håndbold mellem Sverige og Danmark til de danske farver, efter at de danske håndboldherrer vandt kampen 26-24 og dermed forsvaredede verdensmesterskabet fra 2019.

Øresundsbroen lyser op i de danske farver efter VM-sejr

Det danske flags farver pryder Øresundsbroen søndag aften, efter at Danmark vandt VM i herrehåndbold.

Et særligt syn møder bilister eller andre, der søndag aften kaster blikket på de store pyloner på Øresundsbroen, der forbinder Danmark og Sverige.

Broen er nemlig lyst op i de danske farver, efter at håndboldherrerne har vundet VM-finalen over Sverige.

Og med Sverige på den anden side af Øresund så selskabet bag broen en oplagt mulighed for at lyse den op, fortæller kommunikationsansvarlig for Øresundsbroen John Alexander Sahlin.

Inden kampen var pylonerne således oplyst i de danske og svenske farver.

- Vi besluttede at gøre det ved håndboldfinalen, nu hvor begge lande var repræsenteret. Vi tænkte, det var helt naturligt at sætte farverne på broen i aften, siger John Alexander Sahlin.

Broen vil være oplyst i de særlige farver frem til midnat, hvor det igen går tilbage til normalen.

Det er ikke første gang, at Øresundsbroen lyser op i anderledes farver, der skal markere en særlig begivenhed.

Men sidste år fik broen installeret ny belysning, og det er det, som har givet mulighed for, at man søndag kunne lyse broen op med danske og svenske farver.

Det nye lys på broen er nemlig mere dynamisk, fortæller John Alexander Sahlin, som har været overrasket over, hvor mange der har reageret på belysningen.

- Vi har lagt billeder op på de sociale medier af, hvordan det ser ud, og der har vi været overvældet over, hvor mange der har reageret. Mange mennesker kommenterer og delt vores opslag, siger han.

- Også efter kampen har mange reageret, så det er helt sikkert noget, der har engageret mange mennesker, siger John Alexander Sahlin.