Øland og atlet-forbund er chokeret over svømmesag

- Som direktør i DEF og hermed pva (på vegne af, red.) atleterne er jeg dybt chokeret over sagerne med uhyggelige konsekvenser for de berørte, men også over omfanget. Træneres uacceptable metoder og ledelsessvigt i idrætsforbundene har ført til spiseforstyrrelser og psykiske lidelser, skriver Mads Øland på Twitter.

I dokumentaren beskriver en række tidligere og nuværende svømmere med tilknytning til det nationale træningscenter (NTC) de forhold, der har været omkring svømmelandsholdet.

Blandt andet fremgår det af dokumentaren, at svømmere frem til 2012 er blevet vejet foran hinanden. Det har ifølge udsendelsen ført til, at flere svømmere udviklede spiseforstyrrelser.

Kritikken rettes både mod de to tidligere seniorlandstrænere Mark Regan fra Australien og Paulus Wildeboer fra Holland samt den tidligere juniorlandstræner Michael Hinge.

I dokumentaren har DR været i kontakt med 23 tidligere og nuværende svømmere, der har svømmet på junior- eller seniorlandsholdet. Flere står frem og fortæller om de kontroversielle træningsmetoder.

Til DR siger Mads Øland, at det er ledelsen i de enkelte forbund, DIF og Team Danmark, der har svigtet eliteatleterne.

- Man har jo simpelthen ikke fået uddannet folk godt nok. Man har ikke fået fulgt op på sine politikker eller fået lavet nogle nye. Jeg synes, det er meget problematisk, at vi har og har haft sådan en situation.

- Dem der har været ude for det her, har et krav på, at man fra idrætsorganisationens side tager stilling til, om det var rimeligt, det, der foregik. Og om det skal have konsekvenser for nogen, siger Mads Øland.

Team Danmark-direktør Lone Hansen har tidligere meldt ud, at man vil tage fat i de specialforbund, som organisationen arbejder med. De vil blive bedt om at udpege ansvarspersoner for at forhindre gentagelser.

Samtidig har Danmarks Idrætsforbund (DIF) via direktør Morten Mølholm meddelt, at DIF vil indkalde samtlige 62 specialforbund til en snak med afsæt i dokumentaren.

Dansk Svømmeunions direktør, Pia Holmen Christensen, lagde sig efter dokumentaren fladt ned.

- Det gør mig virkelig ked af det, når jeg hører de her historier, det må jeg bare sige. Der må jeg simpelthen bare lægge mig fladt ned. Det bryder jeg mig slet ikke om at høre, og det er ikke i orden, sagde hun til DR.