Øland nedtoner konflikter: Kun en lille del af jobbet

Kampen for at sikre spillernes rettigheder har til tider gjort Mads Øland til en af de mest omdiskuterede personer i dansk fodbold.

Samtidig er konflikterne med især Dansk Boldspil-Union (DBU) foreløbig et overstået kapitel for Øland, der flere gange har været en upopulær mand i unionen.

- Konflikter fylder faktisk ikke meget i min kalender, når jeg ser tilbage på de sidste 30 års arbejde som fodboldspillernes repræsentant.

- Men det er jo typisk i de situationer, hvor Spillerforeningen og jeg som direktør har været mest interessante for medierne, fortæller Mads Øland i en mail.

- Det er alt det positive, udviklende arbejde for spillerne og for sporten generelt, der har taget tiden, og som jeg har nydt utroligt meget.

I 2017 og igen i 2018 var Øland med til at indgå de nuværende landsholdsaftaler hos kvinderne og mændene. Begge gange var det efter særdeles seje forhandlinger.

I 2017 så DBU sig nødsaget til at melde afbud til en kvindelandskamp i VM-kvalifikationen mod Sverige. Danskerne blev efterfølgende taberdømt og kom siden hen ikke med til VM i Frankrig.

Året efter endte DBU med at sende et vikarlandshold bestående af mandlige amatørspillere til Slovakiet for at spille en træningskamp, da der ikke kunne opnås enighed om vilkårene for at spille på landsholdet.

Den dengang nyligt pensionerede landsholdsspiller William Kvist blev hevet med ind til forhandlingsbordet, før konflikten blev løst.

- Der er ikke noget nyt i at være flere ved forhandlingsbordet. Indimellem er det blevet udlagt som et soloræs af mig i medierne, men vi har altid været et team ved forhandlingsbordet, og det er altid spillerne, der bestemmer, hvor vi skal hen, forklarer Mads Øland.

Formanden for Spillerforeningen, Jeppe Curth, fortalte tidligere på ugen, at der i foreningen er et ønske om, at "se på tingene med friske øjne" efter 30 år med Øland som først formand og siden hen direktør.

Samtidig har Mads Øland de senere år fået flere og flere arbejdsopgaver på sit bord. Både som bestyrelsesmedlem i den internationale spillerforening, Fifpro, og inden for e-sport.

- Der har været en proces i gang i mange måneder, hvor jeg har bedt bestyrelsen om lov til at kigge på andre jobtilbud, både i international fodbold og e-sport, siger fodboldspillernes nu tidligere direktør.

- Jeg fik for cirka halvandet år siden lov af Spillerforeningen til at starte noget nyt med e-sport og Counter Strike, og siden 1. januar har jeg så arbejdet som CEO for de professionelle CS-stjerner ved siden af, men det vokser vildt hurtigt.

- Det er blevet to fuldtidsjob med mange rejsedage, og det var blevet umuligt at forene, så det her er en naturlig timing for begge parter.

- Det er helt naturligt, at Spillerforeningens bestyrelse nu vil omstrukturere, og jeg ønsker dem alt det bedste i arbejdet for spillerne fremover, siger Mads Øland.

Samtidig med, at han er blevet direktør for den internationale spillerforening i Counter Strike, CSPPA, fortsætter Øland i Fifpros bestyrelse og som international konsulent for Spillerforeningen.