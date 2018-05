Øland går i forsvar for Kjær: Peru-anfører har ikke snydt

Den 34-årige angriber blev for nylig idømt 14 måneders karantæne af Den Internationale Sportsdomstol (CAS) efter en positiv test for kokain sidste år.

Peru-stjernen har over for to retsinstanser i Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, og senest CAS forklaret, at han har drukket en te indeholdende koka-blade.

I et brev fra Den Internationale Spillerforening, Fifpro, til Fifa opfordrede Kjær og flere andre forbundet til at lade Guerrero spille VM.

Støtten affødte kritik fra Anti Doping Danmark-direktør Michael Ask, der mente, at det var forkert af Kjær at underkende retssystemet.

Også formanden for Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard, kaldte det et dårligt signal.

Simon Kjær har dog bred opbakning i fodboldmiljøet, fortæller direktør i Spillerforeningen og bestyrelsesmedlem af Fifpro, Mads Øland. Han har også skrevet under på brevet.

- Alle tre retsinstanser er enige om, at Paolo Guerrero ikke har snydt.

- Michael Ask har sagt, at Guerrero har snydt, men det er ikke rigtigt. Han har indtaget en forurenet te, hvilket er blevet anerkendt af alle tre domstole, siger Mads Øland.

- Man har dømt Guerrero for at have stoffet i sin krop, og at han ikke er uden skyld i, at det er havnet i hans krop.

- Han burde have dobbelt- eller triple-tjekket, at der ikke var noget i den te.

- Så der er ikke opbakning til den her straf blandt spillerne eller i Fifpro. Han har gjort en mindre ting, og det er skævt, at det skal ende med at være karrierestoppende.

- Det kan godt være, at CAS har dømt rigtigt ud fra dopingreglerne, men så er der noget galt med systemet, og det må vi lave om på, siger Øland.

Spillerforeningens direktør vil ikke sammenligne sagen med den, der for nogle år siden ramte cykelstjernen Alberto Contador.

Contador hævdede, at han havde indtaget en bøf indeholdende det præstationsfremmende stof clenbuterol.

Mads Øland afviser, at koka-bladene har haft en præstationsfremmende virkning for Guerrero.

- Det er på dopinglisten, og der er mange stoffer, der er på listen, som ikke er præstationsfremmende. Vi mener, at det skal fjernes.

- Hvis det skal være på listen, så skal det være i en særlig kategori sammen med hash og marihuana, som heller ikke er præstationsfremmende, og så skal straffen være på et helt andet niveau, siger Øland.

Han mener, at Guerrero-dommen svarer til at give livsvarigt fængsel for et cykeltyveri.

Øland anerkender, at den enkelte idrætsudøver har et ansvar for at holde stoffer, der er på dopinglisten, ude af kroppen. Men netop i Sydamerika kan der være koka-blade i madvarerne.

- I København er der ikke nogen risiko for at få koka-blade i maden, men det er der andre steder i verden, og det tager man ikke hensyn til, som det er nu, siger Spillerforeningens direktør.

Øland håber ikke, sagen opfattes som om, at Fifpro og fodboldspillerne er imod en god og stærk antidopingindsats over hele verden.

- Det er super, at vi har fået en institution som Wada (Det Internationale Antidopingagentur, red), men Wada er langt fra verdensdækkende eller perfekt. Der er så mange huller i suppen.

- Man skal passe på med at sige, at Wada har løst alle dopingproblemer. Sådan er det ikke.

- Når der kommer sådan en sag som Guerrero-sagen, der har så lidt opbakning i den sportsgren, jeg har med at gøre, så har vi et problem, siger han.

Simon Kjær har ikke ønsket at svare på kritikken fra Michael Ask og Niels Nygaard, og det kommer han ifølge Mads Øland heller ikke til.

- Simon kommer ikke til at sige mere, fordi han skal spille et VM. Dem, der kan forklare noget, er mig og Fifpros ledelse.

- De spillere, der har skrevet under, ved mindre om teknikken, baggrunden og kendelsen end sådan en som mig. Der er en grund til, at jeg repræsenterer spillerne, siger Øland.

Spørgsmål: Nu er Simon Kjær blevet skydeskive for kritik. Var det så forkert, at han skrev under på brevet?

- Nej, det var meget vigtigt. Vi har fået rigtig meget ros fra mange spillerforeninger. Spillerne ved, at det kunne lige så godt være dem, der havde fået en forurenet te og nu missede VM. Det er det største mareridt for en spiller, siger Øland.

Fifpro vil nu tage Paolo Guerrero-sagen videre til Fifa i et forsøg på at få Peru-anføreren med til VM.

Danmark indleder VM 16. juni mod Peru. Senere venter kampe mod Australien og Frankrig.