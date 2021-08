Økonomi spænder ben for danske herrers deltagelse i cykel-EM

Det skyldes prioriteringen af de økonomiske ressourcer og timingen, forklarer landstræner Anders Lund over for Ritzau.

- Det er en beslutning, der er truffet for lang tid siden. Det skyldes prioritering af ressourcer og det kommende VM, der ligger så tæt på. Vi har valgt at prioritere damerne og U23, men lade eliten køre enkeltstart. Herreeliten fokuserer på det forestående VM, siger han.

Europamesterskabet køres i italienske Trento fra 8. til 12. september, mens VM afvikles i Flandern i Belgien fra 19. til 26. september.

Men ville prioriteringen have været den samme, hvis EM lå en måned tidligere?

- Ja, det er ikke ligetil at finde midlerne. Tingene bliver strukket langt. Det går på to ben. For det første skal vi finde ressourcerne, men det er også en prioritering af U23 og kvinderne, for hvem man må sige, at særligt i et coronaperspektiv, og som deres sæson er skruet sammen, så er EM et vigtigt løb. Herreelite har også mange andre opgaver i den her periode, siger han.

Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg er udtaget til enkeltstarten, mens både U23- og kvinderytterne stiller op med fuldt hold i alle kategorier.

Landstræneren medgiver, at det ikke er hans drømmescenarie, der kommer til udtryk i prioriteringen.

- Jeg ville da gerne have været med. Og det er klart, at det ville have været meget federe at køre. Men det er ikke noget, der kommer som et chok for mig. Jeg har haft noget tid til at vænne mig til, at vi ikke er med ved det her EM, siger han.

Ifølge landstræneren har han gjort sit for at få de bedste mandlige ryttere fra World Touren med til linjeløbet.

- Det er jo mig, der skal prøve at gøre det. Men jeg er ansvarlig for U23 og herreelite og det samlede budget inden for de ting. Der er nogle prioriteringer, der skal laves. Vi ville gerne have midler til det hele, og det er absolut også ambitionen, at vi får det i fremtiden.

- Vi har et niveau og en kvantitet i antallet af World Tour-ryttere, der gør, at vi er mere end berettiget til at være med alle vegne og kan gøre det godt alle vegne. Så det er absolut en ambition, at vi når derhen. Det vil jeg forsøge at arbejde på, siger Anders Lund.

Mens Danmark udebliver, har Tour de France-vinder Tadej Pogacar fra Slovenien og Peter Sagan fra Slovakiet ifølge cyclingnews.com meddelt, at de stiller til start. Belgieren Remco Evenepoel har desuden fortalt, at han går efter sejren, hvis han bliver udtaget.

Hos kvinderne skal Cecilie Uttrup, Marita Jensen, Pernille Mathiesen og Trine Holmsgaard vise den danske fane i linjeløbet.