Økonom: Qatar sætter fodboldens samfundsansvar på prøve

Flere tusinde gæstearbejdere har mistet livet for at gøre Qatar klar til næste års VM i fodbold.

Det mener sportsøkonom Kenneth Cortsen fra professionshøjskolen UCN.

- VM i Qatar indeholder udfordringer, problemstillinger og stor kompleksitet for fodbolden.

- Når man kan se, at menneskeliv bliver ofret for, at fodbolden kan slå profit på en så stor og lukrativ event som VM, så vil det ofte blive mødt med modstand.

- Det viser sig for det meste i den her slags situationer, at de økonomiske og kommercielle interesser vejer tungest, siger Kenneth Cortsen.

De senere år har Corporate Social Responsibility (CSR) vundet indpas mange steder inden for fodbolden. Det gør sig gældende hos klubber, forbund og sponsorer, hvor de fleste har en CSR-strategi.

Kenneth Cortsen forklarer dog, at der er en væsentlig forskel på CSR og den mere rendyrkede sociale ansvarlighed, som typisk ses hos fans.

- CSR indeholder modsat social ansvarlighed også økonomiske interesser og andre virksomhedsmæssige interesser.

- Når det er sagt, så spiller det ikke godt sammen med CSR, at folk mister livet, når Qatar bygger stadioner, fordi man skal spille et VM i fodbold, siger sportsøkonomen.

I øjeblikket foregår der en debat om, hvorvidt VM i Qatar bør boykottes.

En gruppe danske fans ønsker en boykot, mens klubberne i Superligaen ikke ønsker at dele deres holdning offentligt, hvis de overhovedet har en mening om sagen.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har meldt ud, at unionen ikke går ind for en boykot, men at man forsøger at påvirke Qatar gennem en kritisk dialog.

- Forbund og klubber kan godt sige, at det er forkasteligt, hvad der foregår i Qatar, men derfra til at gå til handling og lave en boykot, der er et stykke vej. De har selv økonomiske interesser og sportslige interesser på spil.

- Fans kan godt have det synspunkt, at VM skal boykottes, men i praksis er der ikke det samme på spil for dem som for for eksempel forbund og klubber, siger sportsøkonomen.

Kenneth Cortsen forklarer, at det ofte er sådan med sportsbegivenheder, at når de først skydes i gang, så bliver det glemt, at der bag facaden er store udfordringer.

- Sponsorerne ved, at når spillet først er i gang, så henrykker det og bevæger folk. Det rækker nogle gange ud over de problemer, der ligger bagved.

- Det så vi ved VM i Brasilien i 2014, hvor der var massive protester i befolkningen over landets sociale problemstillinger, men alligevel udspillede VM sig i bedste stil. Det samme skete med OL i Rio to år senere, siger Cortsen.

- Man kunne godt finde ud af at bygge stadioner, men ikke løse de sociale problemer, siger han.

VM i Qatar afholdes i november og december 2022. Det danske landshold åbner kvalifikationen 25. marts på udebane mod Israel.