Økonom: Grådige topklubbers enegang spolerer fodbolden

Han vurderer, at de 12 klubber fra England, Spanien og Italien denne gang er gået over grænsen i jagten på profit, og de har undervurderet den reaktion, som vil komme fra fans og forbund.

- Den her nye liga er en katastrofe for fodbolden samlet set. De her klubber er drevet af grådighed. Penge kan gøre blind, og det her er det ultimative eksempel på, at penge styrer det hele.

- Klubberne tror helt sikkert, at deres fans bare vil følge med, når de spiller kampe, men de kan have forregnet sig.

- Vi ser i øjeblikket, at fans engagerer sig politisk. Det gælder omkring VM i Qatar og social retfærdighed i USA. Der vil være fans, der stiller spørgsmålstegn ved topfodboldens sjæl.

- Øget værdiskabelse er et mål for folkene bag det her koncept, men der er mange fans, som vil føle, at European Super League devaluerer fodboldens grundessens, siger Cortsen.

Sportsøkonomen henviser til, at udbryderligaen vil træde ud af det etablerede fodboldsystem, hvor alle klubber og ligaer i europæisk fodbold er forbundet i et stort kredsløb - fra den mindste breddeklub til topklubber på øverste niveau.

Gennem nationale ligaer kvalificerer klubber sig til at spille europæiske kampe mod hinanden.

- European Super League er en pengejagt uden hensyntagen til det øvrige fodboldfælleskab, mener Cortsen.

Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan og Inter er kræfterne bag den nye liga.

Planen er at invitere yderligere tre klubber ind i fællesskabet i en turnering, der i alt skal bestå af 20 hold, hvor fem hold løbende vil blive udskiftet.

Turneringen kan allerede blive en realitet fra august med midtugekampe, hvilket betyder, at de deltagende klubber ikke længere vil være en del af Champions League.

Kenneth Cortsen føler dog, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) længe har forsøgt at imødekomme topklubbernes interesser. I øjeblikket er en revideret udgave af Champions League på vej.

- Uefa har over årene rekonstrueret Champions League og føjet de største klubber og største ligaer, så de kan kapitalisere og kommercialisere på kampene.

- Der er blevet vist en stor imødekommenhed over for de største klubber og ligaer fra Uefas side, men det her understreger, at hvor der i forvejen er penge, er der grådighed og at "mere vil have mere", siger Cortsen.

I annonceringen af European Super League meddeler ligaens vicepræsident og formand i Juventus, Andrea Agnelli, at der vil blive sendt solidaritetspenge ned gennem fodboldsystemet.

De gode intentioner har sportsøkonomen svært ved at få øje på.

- Jeg er totalt uenig med Agnelli i, at den nye liga vil gavne fodboldens økonomiske kredsløb.

- De 12 klubber har slet ikke tænkt på hele skævvridningen af fodbolden, at der kan opstå et mæthedspunkt, og at flere topspillere i de her klubber vil blive holdt som gidsler.

- Jeg tror, at forbund er nødt til at møde det her med nultolerance og udelukke de her klubber fra deres turneringer, hvilket kan få konsekvenser for spillerne i de her klubber.

- Det kan så også føre til udelukkelse fra landshold, siger Cortsen.

På det danske landshold kan det i så fald ramme Simon Kjær (AC Milan), Christian Eriksen (Inter), Martin Braithwaite (FC Barcelona), Andreas Christensen (Chelsea) og Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham).