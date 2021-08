Øget pres følger med atleters ligestilling

100.000 kroner for en guldmedalje, 70.000 for sølv og 50.000 for bronze.

Godt nok endte beløbet for fem år siden i Rio at være det samme for OL- og PL-atleter, men her var årsagen, at en sponsor spædede til.

Nu er medaljebonussen ligestillet hos Team Danmark, og med det følger et øget pres, forklarer formand for Parasport Danmark John Petersson.

- Nu er vi kommet ind på den rette hylde efter min opfattelse. Det har vi kæmpet for i mange år, og nu er det lykkedes.

- Det er et godt, men også forpligtende signal over for os. Vi skal hele tiden have atleter i verdenstoppen, der kan vinde medaljer og er dygtige nok til det. Det lægger et pres på atleterne, men også på os som organisation, siger han.

For at leve op til kravene har Parasport Danmark eksempelvis tilknyttet trænings- og ernæringseksperter og en mentaltræner.

Daværende Team Danmark-direktør Lone Hansen forsvarede i 2016 den økonomiske ulighed mellem OL- og PL-atleter med "stor forskel i både økonomi og udbredelse".

Men ifølge John Petersson er det arbejdet, der er vigtigst.

- Jeg vil hellere lægge vægt på indsatsen bagved. På det punkt mener jeg, at vi følger trop, og det er det, der skal belønnes, lyder det fra formanden.

Petersson var i 1980'erne og 1990'erne en af Danmarks bedste para-atleter og vandt adskillige medaljer i svømning.

Han mærker tydeligt en forskel i måden, atleter bliver anset i dag sammenlignet med dengang.

- Der kiggede journalisterne mere på handicappet, end de kiggede på præstationen. Den opfattelse har ændret sig. Nu kigger man på sportspræstationen og taler om den, og handicappet er sekundært, siger han.

Badmintonspilleren Cathrine Rosengren, der deltager for første gang, mener ikke, at PL bør ses som lillebror til OL, der blev afviklet fra 23. juli til 8. august i den japanske hovedstad.

- Nu har jeg været vant til at spille de her turneringer og omgås folk, og atleterne kan jo ikke mindre end alle andre. Jeg synes, at man er meget lige, og derfor synes jeg også, at PL er lige så stort som OL.

- Nu er der også kommet mere fokus på parasport generelt. Det er en større ting, så det betyder meget at kvalificere sig til de paralympiske lege, forklarer hun.

Parasport i Danmark er kommet langt i sin kamp for ligestilling, men der kan stadig ske forbedringer på breddeniveau, mener John Petersson.

- Næste skridt er at få endnu flere specialforbund og almene klubber til at varetage endnu flere aktiviteter og give flere muligheder for personer med handicap eller særlige behov, så de kan komme ud at motionere og konkurrere i et miljø, siger han.

De paralympiske lege begynder tirsdag klokken 13 og slutter 5. september. 25 danske atleter deltager i legene fordelt på otte forskellige sportsgrene.