Ødelagt korsbånd koster verdensmester lang pause

For præcis en måned siden vendte Anders Zachariassen hjem fra Egypten som verdensmester i håndbold.

Nu må landsholdets stregspiller se i øjnene, at han ikke kommer på banen det næste lange stykke tid, og at han givetvis går glip af sommerens OL.

GOG-spilleren kom til skade og måtte hjælpes fra banen i fredagens ligaopgør mod Ribe-Esbjerg og har siden været igennem flere skanninger af knæet.

Mandag aften bekræfter GOG på sin hjemmeside, at Zachariassen som frygtet har ødelagt det forreste korsbånd i det ene knæ.

- Først og fremmest er det utrolig synd for Anders. Han stod overfor knockoutkampe i Europa, Final 4, slutspil og et muligt OL, siger GOG-træner Nicolej Krickau.

- Derudover er det selvfølgelig en stor kæp i hjulet for os, men vi kører naturligvis på med alt, hvad vi ejer og har for at indfri vores ambitioner til trods for endnu en stor skade til holdet, siger han.

Når hævelsen har fortaget sig, skal Zachariassen under kniven, og derefter venter en lang genoptræning.

GOG forventer op til et års pause til landsholdsspilleren, der i sommer vendte hjem til dansk håndbold efter en årrække i Flensburg-Handewitt.

- Jeg er utroligt ked af det på Anders' vegne og håber, at han kommer godt igennem den svære periode, siger GOG's direktør, Kasper Jørgensen.

- Anders har, siden han kom til klubben, ydet en fantastisk indsats, og vi kommer til at mangle hans egenskaber - både på og uden for banen i den kommende lange periode, lyder det fra direktøren.