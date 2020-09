Ødelagt gearkasse gjorde overraskende fart ligegyldig

Kevin Magnussen har ikke haft det let med sin Haas-racer i indeværende Formel 1-sæson, hvor han oftest er udgået eller sluttet langt tilbage i grandprixerne.

På trods af en skidt start med en tur i pit for at få skiftet en frontvinge, viste bilen sig at have en fart, som faktisk gjorde den konkurrencedygtig på Monza-banen.