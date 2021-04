Odense-træner savner hårdhed i forsvaret før semifinaler

Fynboernes cheftræner, Ulrik Kirkely, vil have mere hårdhed ind i spillet, så modstandernes rytme bliver brudt. Det siger Kirkely, efter at hans spillere tirsdag aften spillede sig i DM-semifinalen ved at vinde med 30-23 hjemme over Aarhus United - fynboernes bare anden sejr i fem slutspilskampe.

- Resultatmæssigt er vi inde i en klart bedre form, og spillemæssigt ser vi også bedre og bedre ud, som slutspillet er skredet frem. Men vi er selvkritiske nok til at forstå, at vi kan forbedre os på mange områder inden semifinalerne. Så selv om pilen peger op, så skal vi blive bedre endnu.

- Vi skal stadigvæk blive skarpere på nogle detaljer i forsvaret. Vi skal være bedre til at bakke op for hinanden, og vi mangler noget hårdhed, så vi kan stoppe modstanderne og lave flere spilstop.

- Hvis vi får bedre fat i forsvaret, får vi også bedre forudsætninger for at udvikle vores kontrafase, og det er også nødvendigt, siger Ulrik Kirkely.

- Angrebsmæssigt kreerer vi stort set nok chancer i alle kampe, men vi skal være lidt skarpere i vores afslutninger, tilføjer han.

I weekenden bliver det afgjort, om fynboerne skal møde Team Esbjerg eller Herning-Ikast i semifinalerne, hvor der spilles bedst af tre kampe.

Da semifinalebilletten blev sikret tirsdag aften, var det ikke uden besvær. Fynboerne fik dog langt bedre fat i Aarhus United, da den danske landsholdsmålmand Althea Reinhardt blev skiftet i stedet for Tess Wester i første halvleg.

De to spillere er i hård konkurrence om at blive foretrukket i målet til sæsonens afgørende kampe.

- Det er meget tæt, og jeg er glad for, at jeg har så dygtige målmænd. Faktisk har vi tre, for vi har også unge Iben Hesseldal, siger Ulrik Kirkely.

Althea Reinhardt har forståelse for, at Tess Wester lige nu er et mulehår foran, efter at Reinhardt har været skadet og fortsat døjer med rygproblemer.

- Jeg har været skadet, og jeg er stadig ikke på 100 procent, så jeg kan sagtens forstå, at vi har startet med Tess i mål.

- Vi har selvfølgelig en indbyrdes konkurrence, men vi arbejder også godt sammen, og jeg er glad for at dele målet med hende. Men selvfølgelig vil jeg da gerne spille så meget som muligt, siger den danske landsholdsmålmand.

Efter sæsonen skifter Tess Wester til den rumænske storklub CSM Bucuresti.

Odense runder sin indledende slutspilspulje af med en topkamp mod Viborg på lørdag.