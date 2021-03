Odense tager første CL-stik mod hjemløst norsk storhold

Fynboerne vandt søndag aften den første af to ottendedelsfinaler mod norske Vipers Kristiansand med 36-35. Der er returkamp om en uge i den fynske hovedstad.

Nordmændene havde på papiret hjemmebane i den første kamp, men det er tvivlsomt, om Vipers-spillerne i særlig høj grad følte sig hjemme.

På grund af norske coronarestriktioner har Vipers indvilget i at spille begge kampe på dansk grund, så Ikast havde søndag fået æren af at lege Kristiansand for en dag.

Det norske storhold spillede to gange uafgjort med Team Esbjerg i det indledende gruppespil, og også sæsonens tredje opgør med en dansk klub blev tæt til det sidste.

Hvis der havde været tilskuere i hallen, var de blevet budt både tempofyldt og underholdende angrebsspil, der gav en målrig forestilling.

Odense førte 17-16 ved pausen, og holdene fulgtes ad hele vejen gennem anden halvleg.

Det stod 35-35 15 sekunder før tid, da Odenses Rikke Iversen fra sin position på stregen på ny bragte fynboerne foran. Efterfølgende fik nordmændene intet ud af kampens sidste angreb.

Kanonskytten Lois Abbingh scorede ni gange for Odense, der ellers fordelte målscoringerne jævnt på mange spillere.

Det norske stjerneskud Henny Reistad, der i næste sæson skifter til Team Esbjerg, brillerede med ti scoringer for Vipers. Også veteranen Linn Jørum Sulland fra den anden ende af holdets aldersskala var en skudtrussel.

Den 36-årige højreback nettede otte gange og fremkaldte minder om hendes storhedstid på det norske landshold, hvor hun nåede næsten 200 kampe.