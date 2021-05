Odense-profil om finaleplads: Jeg er virkelig rørt

For tre år siden var Mie Højlund med til at tabe, da odenseanerne blev slået i finalen af København, men nu får hun en ny chance for at vinde guld.

Det står klart, efter at Odense lørdag for anden gang på få dage slog Team Esbjerg med et enkelt mål i en tæt semifinaleduel.

- Det her er noget, jeg har drømt om hele sæsonen.

- Vi har som hold snakket om det og stræbt efter det i lang tid, så jeg er virkelig rørt, siger Mie Højlund til TV2 Sport.

Fra tribunen kunne Odenses bestyrelsesformand, Jørn Bonnesen, se fynboerne kæmpe sig tilbage i lørdagens opgør og indhente flere store Esbjerg-føringer.

Før pausen var Odense bagud med fire mål, og midtvejs i anden halvleg var odenseanerne bagud med 17-20, inden det til sidst lykkedes at vende det hele rundt og vinde 28-27.

- Det er sport, når det er bedst. Det har været to fantastiske kampe. Esbjerg er et fantastisk godt hold, og jeg er imponeret over, at vi kunne slå dem over to kampe, siger Bonnesen til TV2 Sport.

Som investor i Odense-klubben er han desuden glad for, at holdet kæmper med om titlerne. Formanden er samtidig tålmodig, når det kommer til trofæer.

- Vi ved godt, at det ikke kommer over natten, men derfor gør det ikke noget, at vi får lidt succes en gang imellem, siger Bonnesen.

Hos Esbjerg er cheftræner Jesper Jensen skuffet, men han mener, at Odense er fortjent vinder af semifinaleduellen.

- Der er stor skuffelse i omklædningsrummet. Vi er kede af det, men vi kan se hinanden i øjnene. Vi kæmpede med alt, vi havde, og jeg synes, at vi kan være lidt stolte, siger Jesper Jensen til TV2 Sport.

- Det var en fed håndboldkamp, men selvfølgelig ikke lige det udfald, vi havde håbet på.

Esbjerg-træneren måtte undvære flere skadede profiler i duellerne mod Odense. I det første opgør kom Estavana Polman galt afsted, så hollænderen var ukampdygtig i lørdagens returopgør.

- Vi har ikke tænkt på andet end at vinde guldet, siden sæsonen gik i gang.

- Men der er så en række præmisser, der gør det nemmere eller sværere. Sidste år fik vi en nemmere vej til guldet på grund af corona, og i år havde vi det sværere, da vi fik lidt skader til sidst.

- Sådan er det jo. Det hele skal afgøres på 14 dage, og Odense fik en fortjent finaleplads. Det var to fede kampe, og vi gik derfra som de skuffede, siger Jesper Jensen.

Odenses modstander i finalen bliver enten Viborg HK eller Herning-Ikast, der på tirsdag skal ud i en tredje og afgørende kamp.