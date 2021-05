Odense-kvinder sender Esbjerg ud og skal kæmpe om guld

Gæsterne havde tidligere på ugen vundet det første møde på Fyn med 27-26, og odenseanerne kunne med blot uafgjort lørdag sikre sig adgang til finalen.

De blev dog ramt af et vestjysk stormvejr i kampens indledning, hvor hjemmeholdets Mette Tranborg og Vilde Ingstad førte an og med to mål hver sørgede for 4-1 efter mindre end fire minutter.

Odense kom senere bagud med fire mål, og der var optræk til en lussing, men frem mod pausen fik gæsterne sat en prop i. Det lykkedes således at få reduceret til 13-14, inden de sidste 30 minutter.

Mindre end to minutter inde i anden halvleg kom udligningen, da Rikke Iversen gjorde det til 15-15.

Herfra fulgtes holdene ad til 17-17, indtil gæsternes Mie Højlund blev ramt af en to-minutters-udvisning, som Esbjerg kynisk udnyttede til at bringe sig foran med 20-17.

Da Odense igen var fuldtallige, kæmpede gæsterne sig igen på omgangshøjde, og med et kvarter tilbage udlignede Mia Rej til 20-20.

Lidt senere opsnappede Mie Højlund en returbold og skød Odense foran 21-20, hvilket var gæsternes første føring i lørdagens opgør.

Kampen lå nu og vippede frem og tilbage, men det begyndte at se lovende ud for Odense, da Lois Abbingh med syv minutter tilbage tordnede gæsterne på 25-23.

Esbjerg-træner Jesper Jensen tog en timeout, og på tre vellykkede straffekast fik hjemmeholdet udlignet til 26-26 med mindre end tre minutter igen.

Venstrefløjen Freja Cohrt gjorde det til 27-26, men Esbjerg svarede igen til 27-27. Lois Abbingh øgede til 28-27 for Odense, inden hjemmeholdet misbrugte den sidste mulighed.

I finalen venter vinderen af semifinaleduellen mellem Viborg HK og Herning-Ikast. De to hold skal i næste uge ud i en tredje og afgørende kamp.