Odense-keeper ærgrer sig over misset førsteplads

Da førstepladsen i grundspillet kan give en billet til næste sæsons Champions League, kan nederlaget være ekstra dyrebart.

Odense-keeper Althea Reinhardt har svært ved at forstå, hvad der gik galt i kampen mod Viborg.

- Det er svært at svare på. Hvis jeg havde et ordentligt svar, så ville vi have rettet det til.

- Vi virkede lidt trætte, og det var super ærgerligt, at vi ikke formåede at komme ud over det, siger Althea Reinhardt til klubbens hjemmeside.

I søndagens Champions League-sejr over norske Vipers Kristiansand blev Odenses spillere Rikke Iversen og Ayaka Ikehara skadet.

Rikke Iversen pådrog sig et brud i venstre hånd og ventes ude i mindst en måned, mens Ayaka Ikehara brækkede næsen.

Begge spillere var derfor ude i onsdagens kamp mod Viborg, og fynboernes trup var derfor smallere end sædvanligt. Og det kunne Althea Reinhardt fornemme inde på banen.

- Ja, det synes jeg bestemt. Vi havde en hård kamp i søndags, og det synes jeg godt, at vi kunne mærke. Vi fik en dårlig start, og vi hang efter i resten af kampen, siger hun.

Landsholdskeeperen vil tage Viborg-lektionen med ind i slutspillet.

- De kampe, man taber, er oftest dem, man lærer mest af. Så vi kan helt klart lære en masse af denne kamp.

- Vi skal bare kigge indad og se, hvor det gik galt. Vi skal se den på video, og så må vi tage den derfra, siger Althea Reinhardt.

Hos Team Esbjerg, som onsdag vandt 34-16 over Randers HK, var der stor glæde hos træner Jesper Jensen.

- Jeg plejer at sige et par ord efter kampen, men det kunne jeg ikke her. Musikken var simpelthen for høj.

- Det vil være tredje gang i træk, at vi kommer i Champions League, hvis vi kommer med, og det har også betydning for de spillere, som vi kan trække til klubben, siger Jesper Jensen til klubbens hjemmeside.