Odense får has på Aarhus og booker DM-semifinale

Med en sikker 30-23-sejr i nøglekampen hjemme over Aarhus United tirsdag aften sikrede fynboerne sig adgang til slutspillets semifinaler.

Odense Håndbold er klar til at spille om medaljer i DM-slutspillet.

Nu kan Ulrik Kirkelys tropper i stedet bestræbe sig på at snuppe slutspilspuljens førsteplads. Den er Viborg også på jagt efter.

Aarhus United må til gengæld erkende, at holdet før sidste spillerunde i slutspillet ikke længere har noget på spil.

Aarhusianerne kom da også ind i slutspillet som stærkt undertippet, men efter sejre over først Odense og siden Nykøbing-Falster var holdet pludselig et realistisk bud på en semifinaledeltager. Den mulighed er nu forduftet.

Fynboerne havde ellers svært ved at få rystet gæsterne af i de første 30 minutter, og aarhusianerne havde flere føringer i tirsdagens opgør.

I Odense-målet fik Tess Wester ikke fat i noget som helst, og det var først, da landsholdsmålmand Althea Reinhardt kom ind mellem de rød-hvide stolper, at hjemmeholdet fik bremset Aarhus.

Gæsterne bremsede dog også sig selv ved at rage et par unødvendige udvisninger til sig i halvlegens slutfase.

Med et mål i første halvlegs sidste sekund sikrede Rikke Iversen en fynsk pauseføring på 14-13.

En god pausesnak var med til at bane vej for en overlegen Odense-indsats i de sidste 30 minutter. Det siger målmand Althea Reinhardt.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle have rettet op på vores forsvar, og vores justeringer fungerede sindssygt godt.

- Vi gik lidt længere frem og fik lagt nogle gode parader, så jeg fik også nogle nemmere betingelser inde i målet. Og så var vi også lidt mere effektive i den anden ende i anden halvleg, siger Reinhardt.

Selv om Odenses føring kun var vokset med et enkelt mål fire minutter inde i anden halvleg, så Aarhus-træner Heine Eriksen sig nødsaget til at tage en timeout.

Umiddelbart drog hjemmeholdet mest nytte af det korte spilstop, for kampen var så godt som afgjort, da Heine Eriksen atter trykkede på timeoutknappen ti minutter senere. Her var Odense i front med 20-15.

Spændingen kom aldrig tilbage i kampen, og i stedet var profilerne Mie Højlund, Nycke Groot og Freja Cohrt med at til at sørge for den suveræne forskel på måltavlen.

På lørdag bliver det afgjort, om Odense kommer til at møde Team Esbjerg eller Herning-Ikast i semifinalen.