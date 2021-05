Odense Håndbold spiller sig til matchbold om DM-titlen

Der spilles bedst af tre i finaleserien, og returkampen i Viborg spilles næste lørdag. Her kan Odense nøjes med uafgjort.

Mens Odense kæmper om klubbens første trofæ, jagter Viborg sin 15. DM-titel. Vi skal dog tilbage til 2014, da klubben senest var i finalen.

Odense kom bedst fra start, men Viborg kom hurtigt på omgangshøjde, og så fulgtes de to hold ad.

Mod slutningen af halvlegen fandt Odense igen storspillet frem, og med tre minutter tilbage af halvlegen gjorde Mia Rej det 15-10.

Det skulle vise sig at blive Rejs sidste mål i kampen. Halvlegen sluttede nemlig på dramatisk vis, da playmakeren fik direkte rødt kort.

Hun ramte på et straffekast Viborg-keeper Anna Kristensen i ansigtet, og dommeren vurderede, efter at have set episoden igennem på video, at det var farvel og tak til Rej.

Kort efter kunne Odense gå til pause foran 15-11.

Viborg kom flyvende ud fra omklædningsrummet. Med fire scoringer i træk på fem minutter bragte jyderne hurtigt balance på måltavlen.

Det tvang Odense-træner Ulrik Kirkely til timeout, og det hjalp. Fynboerne fandt igen en god rytme - især hjulpet på vej med store redninger fra landsholdskeeperen Althea Reinhardt i målet, der stod med en redningsprocent på 52 i kampen.

Odenses Rikke Iversen blev topscorer for fynboerne med otte mål, mens Kristina Jørgensen hamrede ni kasser ind for Viborg.

Foruden DM-titlen er Odense også stadig med i kampen om at vinde pokalturneringen i denne sæson.

Holdet møder Herning-Ikast 5. juni i semifinalen.