Odense Håndbold jagter The Double: Succes avler succes

I weekenden gælder det så Final 4 i kvindernes pokalturnering, og pokalen og dermed The Double er inden for rækkevidde, mener administrerende direktør i Odense Håndbold Lars Peter Hermansen.

- Vi er stadig fantastisk glade og stolte over, at det er lykkedes at vinde det danske mesterskab, så jeg tror, at der er en anden ro over holdet nu.

- Samtidig mærker vi virkelig en sult efter mere. Spillerne vil virkelig gerne tage den her guldmedalje også.

- Succes avler succes. Vi har momentum, selvtillid og tro på tingene, og jeg tror og håber på, at det kan gøre, at vi står med The Double på søndag, siger han.

Det er tidligere blevet til to gange sølv og en gang bronze i den danske liga, mens holdet de seneste to gange har tabt finalen i Final 4 i pokalturneringen.

Klubben skiftede stort ud på holdet inden sæsonen, hvor ti spillere sagde farvel, og ni spillere kom til. Samtidig overtog Ulrik Kirkely cheftrænerposten.

Om det er årsagen til, at holdet i år har hentet det første trofæ og har mulighed for at hente endnu et, ved Hermansen ikke, men han er ikke i tvivl om, at samarbejdet mellem spillere og trænere fungerer.

- Vi har fået sammensat et godt hold, der er homogent og med en masse spillere, som har en masse at byde ind med både håndboldmæssigt, men også personligt.

- Ulrik og resten af trænerteamet har en kæmpe aktie i det, vi står med i dag. Det er ligesom på enhver anden arbejdsplads, hvis man kan lide at være sammen og møde ind på arbejde hver dag, så er der også større sandsynlighed for, at man skaber nogle gode resultater.

- Men det er utrolig svært at sige, præcis hvad der har gjort forskellen. Nogle gange er det også stolpe ind og stolpe ud. Det er mange små ting, som i sidste ende er gået op i en højere enhed i denne sæson, siger han.

Det er også blevet bemærket i de andre klubber, at Odense har skruet godt op for tempoet i denne sæson.

Derfor bliver det også en stor opgave at møde fynboerne i semifinalen ved Final 4, der i år bliver afviklet i Odense, mener Herning-Ikast Håndbolds direktør, Daniel Grønhøj.

- Odense har fået tanket op på selvtillidskontoen. Det er Danmarks bedste hold, for de har jo lige vundet DM. Og når de så ovenikøbet har hjemmebanefordelen, så bliver det en svær opgave.

- Omvendt kan vi spille frit, og vi slog dem også sidste gang til Final 4 (i finalen, red.). Men Odense er også blevet bedre, og de har endelig fået den titel, de har søgt i en del år.

- Vi tager selvfølgelig dertil for at vinde, og jeg tror, det bliver en tæt kamp, siger han.

Kampen mellem Odense og Herning-Ikast fløjtes i gang lørdag klokken 16. Inden da - klokken 13.30 - mødes Nykøbing Falster Håndbold og København Håndbold i den anden semifinale.

Der spilles finale- og bronzekamp søndag.