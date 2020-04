Odense Håndbold henter København-profil til sommer

Der er nyt blod på vej til Odense Håndbolds bagkæde.

Den fynske ligaklub oplyser onsdag i en pressemeddelelse, at Anne Cecilie La Cour skifter fra København Håndbold til Odense.

Den 26-årige back har sat sin underskrift på en etårig kontrakt med fynboerne.

- Jeg ser meget frem til at skulle spille for Odense Håndbold i den kommende sæson, til at blive en del af en rigtig god spillertrup og til at arbejde sammen med trænerteamet, siger hovedpersonen i pressemeddelelsen.

- Odense Håndbold har et rigtig stærkt og professionelt setup, et godt træningsmiljø og et ambitionsniveau, som passer til mit, og derfor tror jeg på, at vi er et godt match.

La Cour har ikke været i aktion i denne sæson på grund af en graviditet og efterfølgende barsel. Hun fik sit andet barn i december.

- Vi har været på udkig efter en dygtig skytte til højreback-positionen, og det har vi fået i La Cour, siger Odense-direktør Lars Peter Hermansen.

- La Cour kommer ligeledes med international erfaring fra både det danske landshold og Champions League, og hun har en god personlighed, som helt sikkert vil komme til at bidrage positivt til holdet både på og udenfor banen.

Anne Cecilie La Cour er noteret for 33 landskampe og har tidligere spillet for Silkeborg-Voel og Viborg HK.

Hun er den seneste tilføjelse til fynboernes trup i næste sæson. I marts annoncerede Odense, at Helena Elver og svenske Angelica Wallén kommer til fra henholdsvis Aarhus United og Nykøbing Falster.

Topscoreren fra VM i december, hollandske Lois Abbingh, er også på vej til den fynske hovedstad.

Generelt står klubben over for en større udskiftning. I starten af januar meddelte den ambitiøse klub, at en stribe profiler - heriblandt Stine Jørgensen og Trine Østergaard Jensen - ikke ville få deres kontrakter forlænget.

Tirsdag blev de danske håndboldligaer lukket ned før tid, uden at sæsonen bliver spillet færdig.