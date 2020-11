Odense Håndbold får franske tæv i Champions League

Her var fynboerne på besøg hos franske Brest i Champions League, et hold som Odense tabte til for cirka en måned siden i samme turnering.

Efter en jævnbyrdig første halvleg blev Odense nemlig kørt over i anden, og så endte det med en overbevisende sejr til Brest på hele 32-21.

Resultatet efterlader Odense med ti point for ni kampe i gruppe B. Brest ligger nummer to i gruppen med 14 point.

Brest kom hurtigst ud af starthullerne og var foran 3-1, inden Odense for alvor kom op i gear. Fynboerne tog teten og havde ikke de store problemer med at få bolden forbi Sandra Toft i Brest-målet. Odense kom på 9-7, inden franskmændene tog en timeout cirka midtvejs i første halvleg.

Den hjalp. Brest fik bedre styr på den fynske offensiv og vendte 7-9 til 11-10. Så ville Ulrik Kirkely have en snak med sine spillere, men hans peptalk var ikke nok til at forhindre en fransk pauseføring på 15-13.

Kirkely kunne efter pausen formentlig godt have brugt lidt ekstra muligheder for at justere på taktikken, for intet fungerede nu for de danske gæster.

Brest skruede bissen på og satte tingene på plads. Hjemmeholdet trak mere og mere fra, og i perioder havde kampen karakter af fransk legestue. Ud over at tage godt fra i målet kom Sandra Toft også på måltavlen, da hun to gange kastede bolden hele banens længde og ind i et tomt Odense-mål.

Med et kvarter tilbage var Brest foran med ni mål ved 24-15, og så begyndte Odense nok så småt at ønske, at tiden kunne gå lidt hurtigere.

I det sidste kvarter udviklede det sig til en dansk ydmygelse. Brest toppede, da holdet kom foran med 14 mål med små ti minutter tilbage, og så var al spænding forduftet.

Odense fik mod slutningen pyntet lidt på resultatet, men point var det fynske hold aldrig i nærheden af.