Odense Håndbold ærgrer sig: Vi kan sagtens lukke flere ind

Men mandag rullede Sundheds- og Ældreministeriet ordningen tilbage for udvalgte kommuner i københavnsområdet samt Odense Kommune.

Klubben havde lige fået lov. I tre dage troede Odense Håndbold, at den kunne gøre brug af den såkaldte superligaordning, der tillader mere end 500 tilskuere til et idrætsarrangement.

I første omgang indtil 22. september.

Det betyder, at Odenses Champions League-kamp på lørdag mod Dortmund alligevel ikke må have mere end 500 personer i hallen.

- Vi er meget ærgerlige over, at vi bliver ramt, siger den administrerende direktør i klubben, Lars Peter Hermansen.

- Den coronaoptrapning, der er i Odense, er jo nogle få steder. Det er blandt unge mennesker og uddannelsesinstitutioner, som har haft diverse rusfester og andet. Det er slet ikke sådan, det er til håndbold.

- Vi har både afstand, sprit og navn på alle, der møder op. Vi kunne sagtens have afviklet Champions League på sundhedsmæssige forsvarlige vilkår. Det er jeg slet ikke i tvivl om, siger direktøren.

Håndboldklubben må nu nøjes med omkring 350 tilskuere i stedet for de estimerede 1000 til 1200 personer, man regnede med kunne lukkes ind.

Den midlertidige annullering af superligaordningen rammer også København Håndbold. Dog ikke lige så hårdt, da klubben kun kan have 1000 tilskuere i hallen.

- Det er ikke fordi, det er den helt store forskel. På nuværende tidspunkt er det et større problem for håndboldbranchen end for os, siger den administrerende direktør i klubben, Casper Porsgaard.

- Det, vi er bekymrede over, er, hvis der kommer yderligere tilskuerrestriktioner. Så kan vi ikke invitere vores partnere og vores sæsonkortholdere ind. Det vil være rigtig problematisk, tilføjer han.

København Håndbold estimerer, at den kunne lukke omkring 700 til 750 mennesker ind i hallen med superligaordningen.