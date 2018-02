Odense Bulldogs jagter en million for at sikre driften

Også uden for banen har den fynske klub problemer. Odense Bulldogs skal finde mindst en million kroner, inden onsdag bliver til torsdag, for at sikre driften.

- Vi arbejder hårdt på det, og vi har en deadline i dag (onsdag, red.) i forhold til den kapitaludvidelse, vi er i gang med.

- Det er første skridt i forhold til at sikre, der også er ishockey sæsonen ud og i næste sæson.

- Vi skal minimum have en million, men har et mål om, at vi skal op omkring to millioner. For så kan vi holde niveauet fra i år rent sportsligt og lønningsmæssigt, siger formand Henrik Benjaminsen til DR.

Tidligere i denne sæson har Herlev Eagles, Gentofte og Hvidovre også haft problemer med økonomien.

Herlev Eagles er blevet frataget fire point i tabellen af samme årsag.