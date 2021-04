OVERBLIK: Superligaklubber jubler over tilskuernes genkomst

Fra 21. april må fodboldfans igen komme til kampe i Superligaen og 1. division.

Det er noget, der vækker stor glæde i klubberne, der de seneste mange måneder har spillet for tomme tribuner.

Her er et overblik over superligaklubbernes reaktioner på nyheden:

* Lars Bo Jeppesen, direktør i FC København, til klubbens hjemmeside:

- Det er fantastiske nyheder. Vi har arbejdet på det her i månedsvis, og vi skylder også at give politikerne kredit for at vise os tilliden, og belønne den seriøsitet dansk fodbold er gået til den her udfordring med.

- Vi glæder os helt vildt til at have fans tilbage i Parken. Vi har savnet dem helt vildt meget, og uden fans på stadion giver det, vi laver, ikke mening.

* Morten Lerke, ansvarlig for publikumsoplevelser i AGF, til klubbens hjemmeside:

- Vi er selvfølgelig meget glade for den her nyhed og ser frem til igen at kunne byde fans, publikum og sponsorer tilbage på Ceres Park. I starten i et begrænset omfang under superligaordningen, men det er alligevel fantastiske nyheder, at der nu igen åbnes op - og vi kan nu begynde arbejdet frem mod at åbne for endnu flere fans i Ceres Park.

* Brøndby IF på Twitter:

- Efter weekendens runde åbnes der for superligaordningen, så der igen kan komme fans på tribunerne. Info omkring billetter osv. følger i de kommende dage. Vi glæder os helt vildt til at se jer.

* Jack Jørgensen, kommerciel chef i OB, til klubbens hjemmeside:

- Vi har i lang tid arbejdet på at få genindført superligaordningen, så det er en fantastisk nyhed, når vi snart kan have fans tilbage på tribunerne.

- Vi har savnet fansene, og den stemning de bringer, utrolig meget, så det bliver skønt at få dem tilbage på lægterne. Nu skal vi bare holde fast i den samme grundighed som hidtil, så vi alle beviser, at vi kan løfte opgaven.

* Andreas Byder, administrerende direktør i Lyngby Boldklub, til klubbens hjemmeside:

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for aftenens udmelding. Superligaordningen er en tryg og forsvarlig ordning, og at den kommer i spil nu er meget glædeligt.

- Vi har endnu ikke hørt nærmere om indholdet af aftalen, der kan selvfølgelig være nogle småjusteringer. Men umiddelbart forventer vi at kunne lukke omkring 2400 tilskuere ind fra på onsdag, hvilket betyder, at vi igen kan byde velkommen til alle vores partnere og sæsonkortholdere.