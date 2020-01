OVERBLIK: Sportspersonligheder mistede livet i luften

Her følger et overblik over andre ulykker, hvor sportspersonligheder har mistet deres liv i fly- eller helikopterulykker.

* 8. november 1948: Det tjekkoslovakiske ishockeylandshold styrter ned i England. Mindst fem spillere - inklusive verdensmesteren Ladislav Trojak - døde.

* 4. maj 1949: Et fly med det italienske mesterhold Torino styrter ned i et bjergområde i det nordlige Italien. Ingen om bord overlever, og 18 spillere fra den norditalienske fodboldklub omkommer.

* 6. februar 1958: Et fly med medlemmer af Manchester Uniteds engelske mesterhold, de såkaldte "Busby Babes", forulykker i Tyskland, da holdet er på vej retur fra en Europa Cup-kamp i Beograd.

Otte spillere og tre medlemmer af trænerstaben dør som følge af ulykken. I alt omkommer 23 af de 44 ombordværende.

* 16. juli 1960: Otte danske fodboldspillere dør i et flystyrt ved Kastrup. De otte var udtaget til B-landsholdet for at teste formen mod et dansk ungdomslandshold få måneder før OL i Rom.

* 15. februar 1961: Alle 18 atleter på det amerikanske landshold i kunstskøjteløb mister livet på vej til verdensmesterskabet i Prag.

Mesterskabet bliver efterfølgende aflyst. Holdet og dets træner bliver i januar 2011 optaget i den amerikanske Hall of Fame for skøjteløb.

* 13. oktober 1972: Det uruguayanske rugbyhold Old Christian mister 12 spillere, da holdets fly på en tur fra Santiago i Chile forulykker og lander i en fjern del af Andesbjergene.

16 overlevende bliver fundet over to måneder efter ulykken. Deres historie er der efterfølgende blevet lavet bøger, film og dokumentarer om.

* 8. december 1987: 16 spillere og træneren Marcos Calderon fra den peruanske fodboldklub Alianza Lima omkommer, da de er med på et fly, der styrter ned i Lima i Peru.

* 29. april 1993: Zambias fodboldlandshold styrter i havet tæt på Gabons hovedstad, Libreville, på vej til det afrikanske fodboldmesterskab i Senegal. 18 zambiske spillere og fem ledere er med på flyet. Ingen overlever.

* 27. januar 2001: To basketballspillere fra Oklahoma State, Dan Lawson og Nate Fleming, samt seks andre fra klubbens stab dør efter et flystyrt nær Byers i Colorado.

* 7. september, 2011: Et russisk fly styrter ned i Jaroslavl på vej til Minsk og sæsonstarten i ishockey. 27 spillere, to trænere og syv ansatte i ishockeyklubben Lokomotiv Jaroslavl dør, blandt andre den svenske landsholdskeeper Stefan Liv.

* 29. november 2016: 19 af 24 spillere fra den brasilianske fodboldklub Chapecoense dør under et flystyrt. Det sker, da holdet er på vej til en kamp i Colombia.

Chapecoense var på vej til byen Medellin for at spille den første af to finalekampe i turneringen Copa Sudamericana - Sydamerikas pendant til Europa League.

Holdet flyver med et charterfly fra Bolivia, men når aldrig frem, da flyet styrter ned. I alt 71 af de 77 personer, der er om bord på flyet, omkommer.

* 28. oktober 2018: Vichai Srivaddhanaprabha, der er ejer af den engelske fodboldklub Leicester City, omkommer i et helikopterstyrt.

Styrtet sker på en parkeringsplads uden for klubbens stadion kort tid efter, at Leicester havde spillet 1-1 på hjemmebane. Foruden Vichai Srivaddhanaprabha mister fire andre livet i ulykken.

* 21. januar 2019: Den argentinske fodboldspiller Emiliano Sala er involveret i et flystyrt, som koster ham livet.

Sala styrtede ned med et fly over Den Engelske Kanal, efter at han skulle være skiftet fra Nantes til Cardiff. Foruden Sala omkommer flyets pilot.

Kilder: AFP, Ritzau.