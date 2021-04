OVERBLIK: Skandalerne i Dansk Svømmeunion

Her får du et overblik over sagen:

* 2019:

22. april sender DR dokumentaren "Svømmestjerner - Under overfladen", der afslører træningsmetoderne på Nationalt Træningscenter (NTC) fra 2003 til 2012. Her fortæller flere danske svømmeprofiler om kritisable forhold med offentlige vejninger og nedladende bemærkninger.

6. maj meddeler Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, at de igangsætter en uvildig undersøgelse, efter at flere elitesvømmere har kritiseret metoderne.

12. juni opsiger svømmetrænerne på NTC Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen deres stillinger på grund af uenigheder med forbundet. Det får elitesvømmerne til i en fælles besked at erklære deres mistillid til ledelsen i Dansk Svømmeunion.

19. juni meddeler Team Danmark i en pressemeddelelse, at Pia Holmen, direktør i Dansk Svømmeunion, tager orlov fra sin bestyrelsespost som næstformand i Team Danmark, mens den uvildige undersøgelse foregår.

30. december skriver DR Sporten, at den tidligere elitechef i dansk svømning Lars Sørensen beskyldes for at være orienteret om kritisable forhold og udskamning af unge svømmere uden at gribe ind.

* 2020:

7. februar præsenterer Kammeradvokaten konklusionerne af rapporten, der blev iværksat af Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) på baggrund af DR-dokumentaren. Rapporten konkluderer, at der blev begået betydelige ledelsessvigt i Dansk Svømmeunion og Team Danmark.

7. februar oplyser Dansk Svømmeunion, at man stopper samarbejdet med den mangeårige direktør, Pia Holmen Christensen, efter sagen om de kritisable forhold for danske svømmere.

8. november bliver Pia Holmen Christensen valgt til vicepræsident i Det Europæiske Svømmeforbund (LEN). Dansk Svømmeunion bakker op om valget.

10. december stiller 26 svømmeklubber et mistillidsvotum til bestyrelsen i Dansk Svømmeunion, efter bestyrelsens opbakning til den tidligere direktør Pia Holmen Christensen til den internationale toppost.

* 2021:

1. januar tiltræder tidligere undervisningsminister Merete Riisager som ny direktør i Dansk Svømmeunion.

17. februar meddeler bestyrelsesformand i Dansk Svømmeunion Lars Jørgensen, at han trækker sig fra sin post ved generalforsamlingen i april. Det sker, efter at 26 klubber i december stillede et mistillidsvotum til bestyrelsen.

24. april bliver Pia M. Johansen valgt som ny bestyrelsesformand i Dansk Svømmeunion.

Kilder: DR, Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Svømmeunion.