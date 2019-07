OVERBLIK: Sagen om mulig matchfixing i FC Roskilde

Her får du et overblik over sagen:

Danmarks Idrætsforbund (DIF) finder ikke grundlag for at køre en sag om matchfixing mod spillere fra 1. divisionsklubben FC Roskilde.

* 13. maj:

Cheftræner Christian Lønstrup anklager ifølge B.T. på et møde flere af sine spillere for at stå bag matchfixing i forbindelse med nederlaget til Lyngby.

Lønstrup fortæller ifølge B.T. sit hold, at han har beviser for det, men de bliver ifølge avisen ikke fremlagt.

Over for netmediet bold.dk bekræfter Danske Spil, at spilleselskabet undersøger sagen og er i kontakt med Danmarks Idrætsforbund (DIF), hvortil Danske Spil kan anmelde uregelmæssige spilmønstre, hvis det har fundet sted.

* 14. maj:

FC Roskilde går i gang med at undersøge sig selv i sagen om mulig matchfixing. Det bekræfter klubbens ejer, Carsten Salomonsson, over for B.T.

Senere på dagen oplyser klubben på sin hjemmeside, at den suspenderer Christian Lønstrup som følge af beskyldninger om matchfixing mod egne spillere. Peter Foldgast bliver midlertidig træner.

* 29. maj:

Carsten Salomonsson bekræfter over for bold.dk, at Lønstrup har indleveret en opsigelse som træner i klubben.

Lønstrup afviser, at han skulle have sagt sit job op. Han stævner senere klubben, da han hverken er enig i suspenderingen, eller at klubben har meldt ud, at han skulle have sagt op.

* 5. juni:

DIF melder i forbindelse med sin undersøgelse af sagen om matchfixing FC Roskilde til politiet. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi over for TV2 Sport.

* 26. juni:

Den tidligere Hvidovre-træner Christian Iversen bliver ansat som ny cheftræner i FC Roskilde.

* 3. juli:

DIF finder ikke grundlag for at køre en matchfixingsag mod spillere fra 1. divisionsklubben FC Roskilde. Politiet efterforsker dog stadig sagen, og spillerne risikerer stadig en straffesag.

Det oplyser DIF i en pressemeddelelse.