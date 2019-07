OVERBLIK: Sagen om medicinering af kvindelige atleter

Den Schweiziske Forbundsdomstol har valgt midlertidigt at genindføre Det Internationale Atletikforbunds (IAAF) regel om, at kvinder med et højt niveau af mandlige kønshormoner - som sydafrikanske Caster Semenya - skal sænke det med medicin for at kunne deltage i visse konkurrencer.

Domstolen havde ellers afvist at gøre netop det i starten af juni.

Det betyder, at Caster Semenya ikke er med, når der i slutningen af september og starten af oktober afholdes VM i atletik i Doha i Qatar.

Læs mere om sagen her:

* August 2009:

Semenya vinder VM-guld i Berlin på 800 meter-distancen.

IAAF vurderer, at hun skal kønstestes på grund af hendes overvældende præstation. De er i tvivl om, hvorvidt Semenya er mand eller kvinde.

Resultaterne af kønstesten bliver ikke offentliggjort af IAAF, men det kommer senere frem, at Semenya kan have intersex-træk.

Hun mister ikke sin ret til guldmedaljen, selv om resultatet ikke offentliggøres.

Men IAAF nægter Semenya deltagelse ved internationale konkurrencer, da forbundet mener, at Semenya har en for stor fysiologisk fordel.

IAAF bliver kritiseret verden over. Blandt andet på baggrund af forbundets beslutning om, at IAAF kræver Semenya kønstestet blot tre timer inden finaleløbet ved VM.

* Juli 2010:

IAAF giver Semenya tilladelse til at løbe ved internationale konkurrencer igen efter næsten et år.

* April 2011:

IAAF præsenterer nye retningslinjer for kvindelige atletikudøvere med hyperandrogenisme, der tilsiger, at kvinder med tilstanden kunstigt skal nedsætte det mandlige kønshormon, hvis det overstiger ti nanomol per liter.

Nanomol er en måleenhed, der måler koncentrationen af testosteron per liter.

De nye regler kommer, fordi kvindelige atleter med høj produktion af testosteron har en for stor fysiologisk fordel ifølge IAAF.

Kvindelige atleter med tilstanden skal medicineres, hvis de stadig vil konkurrere blandt kvindelige atleter uden hyperandrogenisme.

* 2014:

IAAF nægter at lade sprinteren Dutee Chand deltage ved OL 2016, da hun som Semenya er født med tilstanden hyperandrogenisme.

Chand tager sagen op hos Den Internationale Sportsdomstol (CAS), da hun nægter at tage medicin for at nedsætte sit testosteronniveau.

* Juli 2015:

I en foreløbig afgørelse giver CAS den indiske sprinter medhold i sagen, da IAAF ikke har nok beviser for, at kvinder med tilstanden har en større fysiologisk fordel.

CAS vurderer reglen som diskriminerende mod atleter med hyperandrogenisme.

* August 2016:

Semenya vinder guld i 800-meterløb ved OL i Rio.

Det får nogle af løberne til at protestere på grund af hendes overlegne præstation ved OL og tidligere løb.

* August 2017:

Semenya vinder bronze på 1500-meterdistancen og guld på 800-meterdistancen ved VM i London.

* Juli 2017:

British Journal of Sports Medicine publicerer et forskningsstudium, der dokumenterer, at kvindelige atletikudøvere med høj testosteronproduktion kan have en konkurrencefordel på op til 4,5 procent.

* April 2018:

IAAF præsenterer en regel, der skal klassificere kvindelige mellemdistanceløbere med et testosteronniveau over fem nanomol per liter i kroppen i en anden kategori end den almindelige kvindekategori.

Hvis ikke de kvindelige atleter vil placeres i en anden kategori, skal atleterne tage medicin og niveauet af testosteron nedsættes.

* Juni 2018:

Semenya og Det Sydafrikanske Atletikforbund anser IAAF's regel som diskriminerende og anmoder CAS om at træffe afgørelse i sagen.

* Oktober 2018:

IAAF's regel skulle være implementeret 1. november 2018. Men IAAF udskyder ikrafttrædelsen til marts 2019 på grund af protester fra Semenya og Det Sydafrikanske Atletikforbund.

* 18. februar 2019:

Retsmødet starter og er planlagt til at strække sig over fem dage.

* 21. februar:

Tokozile Xasa, der blandt andet er Sydafrikas sportsminister, ankommer til Schweiz for at forsvare Semenya.

* 22. februar:

CAS melder ud, at dommen forventes afgjort senest den 26. marts 2019. Sportsdomstolen kalder det en af deres mest afgørende sager i sportsdomstolens historie.

* 21. marts:

Den sydafrikanske regering melder ud, at FN officielt bakker op om en erklæring om at modarbejde diskrimineringen af kvinder i sport i forbindelse med sagen mellem Semenya og IAAF.

* 1. maj:

CAS meddeler sin afgørelse. Af den fremgår det, at CAS tillader, at IAAF har regler, der betyder, at kvindelige mellemdistanceløbere med et højt niveau af mandlige kønshormoner medicinsk skal sænke deres testosteronniveau, hvis de vil konkurrere på eliteplan.

* 13. maj:

Sydafrikas Atletikforbund (ASA) meddeler, at forbundet ikke accepterer den dom, som CAS kom frem til 1. maj. ASA anker dommen til Den Schweiziske Forbundsdomstol.

* 3. juni:

Den Schweiziske Forbundsdomstol beslutter midlertidigt at suspendere IAAF-reglen.

* 13. juni:

Den Schweiziske Forbundsdomstol afviser at genindføre IAAF's regel midlertidigt, indtil appelprocessen er overstået.

* 30. juli:

Caster Semenya annoncerer, at hun ikke stiller op ved VM, fordi Den Schweiziske Forbundsdomstol alligevel har valgt midlertidigt at genindføre IAAF's regel.

Kilder: IAAF, The Guardian, The Times, BBC, AFP, Reuters.