OVERBLIK: Sådan reagerer superligaklubberne på coronavirus

Det har samtidig fået en lang række klubber til at sende spillerne hjem for at selvtræne den kommende tid for at mindske risikoen for spredning af smitten.

Senest meddelte AGF mandag på sin hjemmeside, at klubbens spillere i tråd med nye anbefalinger fra Divisionsforeningen træner hjemmefra.

Her er et overblik over, hvordan superligaklubberne har reageret på ligaens pause:

* FC København: Spillerne træner som udgangspunkt hjemmefra, men grupper af tre-fire spillere træner sammen et par gange om ugen udendørs på offentlige steder og med behørig afstand. Tidligere hed det, at alle kampklare spillere udelukkende trænede hjemme.

* FC Midtjylland: Spillerne træner ikke sammen den kommende tid. I stedet skal spillerne træne individuelt.

* OB: Spillerne vil ikke træne sammen den kommende tid, men holde formen ved lige hjemme.

* AGF: Spillerne i AGF træner individuelt hjemmefra efter "nøje udarbejdet individuelle programmer". Også de ansatte i administrationen arbejder så vidt muligt hjemmefra.

* Lyngby Boldklub: Klubben har foreløbig besluttet at lade det være op til spillerne, om de ønsker at benytte klubbens faciliteter til træning sammen. Klubbens førsteholdstrænere er i så korte tidsrum som muligt til rådighed på anlægget, som bliver lukket for alle andre.

De spillere, som ikke ønsker at deltage i den fælles træning af den ene eller anden årsag, vil få mulighed for at selvtræne derhjemme. Alle aktiviteter og events for spillerne er aflyst.

* Silkeborg IF: Spillerne er blevet sendt hjem og må selvtræne. De får personlige træningsprogrammer, så de kan holde sig i form. Det gælder foreløbig i de kommende to uger.

* Brøndby IF: Klubben har foreløbig besluttet at afvikle træningen for lukkede døre for superligaspillerne.

* Randers FC: Holdtræningen bliver suspenderet i den kommende tid. I stedet får spillerne lagt et individuelt program, som de skal følge.

* Esbjerg fB: Alt aktivitet er midlertidigt suspenderet, og alle spillere selvtræner efter individuelt program.

* FC Nordsjælland: Alle superligaspillere vil efter eget ønske fortsætte med at træne i klubben få gange om ugen. Dog bliver det i mindre grupper og mindre hyppigt end normalt. Træningen er frivillig for hver enkelt spiller.

* AaB: Klubben aflyser fællestræning for superligatruppen foreløbig frem til onsdag 18. marts. Derefter vurderes situationen på ny. I stedet får spillerne individuelle træningsprogrammer.

* Sønderjyske: Spillerne bliver hjemme og selvtræner i den kommende tid. De træner efter de instruktioner, som de løbende modtager fra klubbens trænere.

* Hobro IK: Superligaspillerne er foreløbig sendt hjem med træningsprogrammer. Klubben vil derefter melde ud, hvordan holdet træner den kommende tid.

* AC Horsens: Spillerne er blevet bedt om at blive hjemme og træne efter individuelle selvtræningsprogrammer.

Kilde: Alle superligaklubberne.