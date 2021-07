OVERBLIK: Norges Solberg fejrer dansk EM-sejr med flag på kinderne

Fodboldfesten vil ingen ende tage lørdag, hvor Danmark har vundet 2-1 over Tjekkiet i EM-kvartfinalen. Danmark er dermed videre til semifinalen, som spilles onsdag i London.

Både i Danmark, men også i de nordiske nabolande bliver den danske præstation hyldet.

* Erna Solberg, norsk statsminister.

Med de danske farver malet på kinderne fulgte Norges statsminister, Erna Solberg, også med i Danmarks kamp mod Tjekkiet.

Hun så ifølge det norske nyhedsbureau NTB kampen på storskærm i Kristiansand.

- Jeg synes, det er helt fantastisk. Efter den start Danmark fik, og mange troede, at EM var ovre for dem, er det utroligt sjovt at se dem komme tilbage og levere på den måde, siger Solberg til NTB.

* Mette Frederiksen (S), dansk statsminister.

Også den danske statsminister har fulgt det danske landsholds sejr over Tjekkiet. Hun har lagt et billede på Facebook af landstræner Kasper Hjulmand iført en rød og hvid bøllehat.

Til billedet skriver hun:

- Sååådaaan Daaanmaaark.

* Prins Joachim og prinsesse Marie.

Det danske kongehus fulgte også landsholdets EM-succes lørdag. Prins Joachim og prinsesse Marie se kampen og fejrede sejren i den danske kirke i Paris, hvor familien er bosat.

Kongehuset har lagt en række billeder af familien på Instagram.

* Åge Hareide, tidligere dansk landstræner.

Det var meningen, at Hareide skulle have stået i spidsen for Danmark ved EM-slutrunden, men da slutrunden blev udskudt et år som følge af corona, og Dansk Boldspil-Union (DBU) havde ansat Kasper Hjulmand som ny landstræner fra sommeren 2020, så endte det med et farvel til Hareide.

Norske Haride kalder sejren over Tjekkiet for "imponerende".

- Efter to nederlag i gruppespillet, at miste sin bedste spiller på så dramatisk vis - og så lykkes det alligevel.

- De var så stærke i første halvleg! De holdt tjekkerne væk, og de kom aldrig i kontakt med Danmark i forhold til duelspillet. De holdt i bolden, og så fik Tjekkiet problemer. Det var fremragende. Fremragende, siger han til B.T.

* Joy Mogensen (S), dansk kulturminister.

Ligesom mange andre danskere sad også den danske kulturminister klistret til skærmen lørdag aften.

- Helt klar til Wembley og semifinalen. Suverænt spillet, skriver ministeren på Facebook.