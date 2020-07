OVERBLIK: Manchester Citys skæbne kan blive afgjort af CAS

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) meddelte 14. februar, at Manchester City var kendt skyldig i at have forbrudt sig mod reglerne om Financial Fair Play (FFP).

Da det var anden gang, klubben blev dømt for brud på FFP-reglerne, blev det en hård straf. Dommen lød på to års udelukkelse fra europæisk fodbold samt en bøde på 30 millioner euro (225 millioner kroner).

Den engelske storklub har anket sagen til sportens øverste retsinstans, som nu har behandlet sagen. Er City ikke tilfreds med CAS-afgørelsen, kan klubben anke den til Den Schweiziske Forbundsdomstol.

Manchester City er af Uefa kendt skyldig i to forhold:

* Manchester Citys trøje- og stadionsponsor, Etihad Airways, kontrolleres af kongefamilien i De Forenede Arabiske Emirater, hvis vicepremierminister er sheik Mansour, ejeren af Manchester City gennem investeringsfonden Abu Dhabi United Group.

Sponsoraterne af klubben blev i sin tid præsenteret som selvstændige aftaler, men dokumenter fra den såkaldte Football Leaks-sag har afsløret, at det reelt er klubejeren, som gennem flyselskabet har postet penge i klubben.

Det er ulovligt i henhold til Uefas FFP-regler, som kræver, at klubberne i sig selv skal kunne opnå økonomisk balance. Med det "kunstige" sponsorat har City ifølge Uefa bevidst forsøgt at omgå reglerne i perioden 2012-2016.

* Derudover er City også dømt for ikke at samarbejde med Uefas Club Financial Control Body (CFCB) i forbindelse med efterforskningen.

Uanset straffen er Manchester City stadig med i denne sæsons uafsluttede Champions League og skal forsøge at slå Real Madrid ud i ottendedelsfinalen for at komme til Final 8-stævnet i Lissabon, hvor det hele skal afgøres i en knockoutturnering i august.

City har en sejr på 2-1 med fra England før returopgøret mod Real Madrid 7. august. Går Manchester-klubben videre, venter vinderen af ottendedelsfinalen mellem Lyon og Juventus i kvartfinalen.

Kilde: Uefa.com.