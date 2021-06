OVERBLIK: Kronprins Frederiks tid i den olympiske elite

Tirsdag meddeler kongehuset, at kronprinsen har besluttet at stoppe som aktivt medlem før tid.

Medlemskabet er blevet kritiseret fra flere sider, siden kronprinsen blev valgt ind første gang i 2009. Kritikere ser det som en politisk post taget af et medlem af kongehuset, der bør være apolitisk.

Få her et overblik over kronprins Frederiks tid i IOC.

* Kronprins Frederik blev i efteråret 2009 valgt ind i IOC, der er den øverste myndighed for De Olympiske Lege. Kronprinsen havde allerede annonceret sit kandidatur i 2006.

* Kronprinsen sagde selv, at posten var i "fuld overensstemmelse med min politiske neutralitet".

* Flere år før medlemskabet var IOC omgærdet af beskyldninger om massiv korruption. Det omhandlede blandt andet tildelingen af De Olympiske Lege til Atlanta i 1996 og Salt Lake City i 2002.

* Kronprins Frederik nægtede i månedsvis at stille op til interview om sit kandidatur og problemerne i at bestride en politisk post.

* Daværende IOC-præsident Jacques Rogge sagde i 2009 til Jyllands-Posten, at kronprinsen "blot kan afstå fra at stemme", hvis han skulle havne i en interessekonflikt med sin institutionelle rolle.

* Den britiske sportsjournalist Andrew Jennings har kritiseret, at kronprins Frederik i sit virke driver samkvem med blandt andre fascister og korruptionsdømte politikere.

* I sit første interview fortalte kronprins Frederik, at han ville arbejde for at "motivere børn og unge til at dyrke motion". Han har på et pressemøde også sagt, at han ikke ville deltage, hvis hans "politiske neutralitet kom i fare".

* Siden kronprins Frederik blev valgt ind, har IOC været involveret i talrige sager om korruption og doping. Sagerne drejer som blandt andet om tildelingen af De Olympiske Lege til Rio de Janeiro, tildelingen til Beijing og doping i Rusland.

* Op til OL i London i 2012 blev kronprinsen kritiseret for at støtte regler, der lagde bånd på atleternes ytringsfrihed.

* I 2016 meldte kronprins Frederik, at han ville stille op til en ny periode i IOC.

* Ligeledes i 2016 gik kronprins Frederik imod regeringen og et bredt flertal i Folketinget, der ønskede at udelukke Rusland fra OL i Rio de Janeiro. Det skete efter beviser for massiv, systematisk og statsstøttet doping i Rusland.

* Det fik SF og Enhedslisten til at beskylde kongehuset for at blande sig i demokratiet. Efterfølgende måtte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen besvare spørgsmål om sagen i Folketinget.

* I 2017 blev kronprinsen genvalgt til en ny otteårig periode som medlem af IOC.

* IOC har 94 medlemmer. To af disse er danske. Ud over kronprinsen er det den tidligere badmintonspiller Poul Erik Høyer.