OVERBLIK: Hvornår genstarter de europæiske fodboldligaer?

Flere andre ligaer rundt om i Europa har ligesom den danske fået sat dato på, hvornår de kan starte op igen, mens andre fortsat venter på at finde ud af, hvad der skal ske.

Bolden ruller igen i Tyskland, og på torsdag starter Superligaen også op efter over to måneders coronapause.

Her kan du få overblikket over, hvornår fodboldligaerne i Europa og omegn starter op igen:

* Ungarn: Startede op igen lørdag efter at have været på pause siden midten af marts.

* Tjekkiet: Startede ligesom den ungarske op igen lørdag.

* Danmark: 28. maj med et opgør mellem AGF og Randers, der i forvejen var udsat på grund af en dårlig bane i Aarhus.

* Serbien: 29. maj.

* Østrig: 2. juni.

* Portugal: 3. juni.

* Slovenien: 5. juni.

* Kroatien: 5. juni.

* Tyrkiet: 12. juni.

* Norge: 16. juni.

* Rusland: 21. juni.

* Finland: 1. juli.

* Spanien: Den spanske premierminister gav lørdag grønt lys, til at Primera Division kunne genoptages fra 8. juni. Dermed kan ligachef Javier Tebas' plan om genstart 12. juni realiseres. Det er endnu ikke bekræftet, præcis hvornår den bedste spanske række starter op igen.

* Italien: Al professionel sport i støvlelandet er forbudt frem til 14. juni. Serie A håber på at kunne start op igen og gennemføre sæsonen. På et møde torsdag vil det blive besluttet, om og i så fald hvornår ligaen kan genoptages, sagde sportsminister Vincenzo Spadafora tidligere på ugen.

* England: Premier League håber også på at kunne starte op igen og gennemføre sæsonen. Håbet er, at det kan ske engang i juni, men intet er endnu fastlagt. Klubberne genoptog i denne uge holdtræning. I den forbindelse blev seks personer i ligaen testet positive for coronavirus.

* Rumænien: Håber på genstart 27. maj, men det ligger ikke helt fast.

* Polen: Håber på genstart 29. maj.

* Grækenland: Håber på genstart 6. juni.

* Schweiz: Håber på genstart 20. juni.

* I Holland, Frankrig, Belgien og Skotland er sæsonen blevet afsluttet før tid, uden at alle kampe blev spillet færdig. Det samme er tilfældet i Cypern og Luxembourg.

Kilder: AFP, Ritzau.