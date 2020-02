OVERBLIK: Gal landstræner kastede plader efter svømmerne

Kammeradvokatens undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning retter en hård kritik af Dansk Svømmeunion og Team Danmark i årene fra 2003 til 2013.

I rapporten på 230 sider kan man læse flere af svømmernes oplevelser. I rapporten er svømmerne anonyme, og de udtaler sig om flere forskellige landstrænere.

Her er et udvalg af svømmernes versioner af deres arbejdsbetingelser:

* Sagt af svømmere om daværende juniorlandstræner Michael Hinge (ansat fra 2006 til 2014), som kontrollerede nogle af juniorsvømmernes indkøbsposer.

- Han stod og kiggede poserne igennem, og tit smed han det også ud, hvis man havde købt noget. Pigerne fik at vide, at de ikke skulle spise sukker på morgenmaden. Drengene fik at vide, at I skal bare spise. Der var ikke samme overvågning omkring det (for drengene).

- Han rodede i vores skraldespande for at se, hvad vi havde spist. Han sad ude foran supermarkedet for at kigge i vores indkøbsposer og se, hvad vi havde købt af snacks. Han har på et tidspunkt vendt hele vores lejlighed på hovedet for at se, om vi gemte snacks rundt omkring. Han kaldte folk for tykke, der blev taget fat i siderne på pigerne.

* Sagt af en svømmer om tidligere landstræner Mark Regan (ansat fra 2003 til 2008), som får kritik for sine vejninger.

- Det var forfærdeligt. Et par gange prøvede jeg at kaste op, men jeg var rigtig dårlig til det, så det opgav jeg. Man var så bange for at få skældud. Der var altid en eller anden, der var for fed, eller en eller anden der gjorde det galt. Man var bare glad og heldig, hvis man ikke var offeret den dag.

- Det er jo ikke særligt rart, at (anonymiseret svømmer 1), der i forvejen var skind og ben, eller en af de andre piger, (anonymiseret svømmer 2), som jeg svømmede rigtig meget sammen med, at når de så kom til træning og de skulle vejes, så havde de taget 300 gram på eller 400 gram på. Og så foran os alle sammen blev der jo råbt og skreget. At de var for tykke, og nu skulle de lade være med at spise, og de skulle seriøst overveje en diæt.

* Sagt af svømmere om Mark Regan, som kastede med ting efter svømmerne i vandet.

- Man så bensparksplader og ting og sager flyve igennem luften, fordi Mark han havde fået et flip på en eller anden. Så kastede han svømmeplader igennem svømmehallen.

- Nogle af de ting, jeg stadig husker er [anonymiseret], som var en af drengene, der var der, som er en rimelig robust type. Han fik jo kastet en stol efter sig en dag. Det var relativt tidligt i forløbet. Han begyndte at komme grædende til morgentræning nogle gange, fordi han frygtede at komme.

- Nogle gange slog det bare klik oveni hovedet på ham. Jeg ved ikke, om han har kastet noget direkte efter mig, men han har i hvert fald kastet noget efter (anonymiseret svømmer).

- Den der hvide plastikstol, der blev tyret i hovedet, det var mig. Jeg ligger og svømmer, han tog stolen og kastede den ned foran mig, og så rammer man ind i den.

* Sagt af svømmere om den tidligere landstræner Paulus Wildeboer (ansat fra 2008 til 2013):

- Jeg har også selv fået plader og stole efter mig. Det gjorde hamrende ondt. Du kan jo ikke høre, når du er nede i vandet, og så havde han åbenbart råbt efter dig. Og så til sidst bliver han så sur, at han tyrer en plade efter dig, og så opdager du det. Det skræmmer mig nu, hvor jeg er blevet voksen, og tænker hvorfor har jeg fundet mig i det. Nogle gange tog jeg bare mine svømmebriller på igen og græd i dem og svømmede videre. Det var bare det, man gjorde.

- Så råbte og skreg han og kastede med ting, og man blev tæsket gennem vandet, for det var jo ham der bestemte, hvornår man var færdig. Det var som en fangelejr. Man gjorde, hvad han sagde, jeg turde ikke svare ham igen. Det var stole ned i vandet og imod os. Man bliver vant til, at det er det normale. Og svømmeplader, det husker jeg, at jeg fik én i nakken af på et tidspunkt.

Sagt af svømmer om Wildeboers fokus på vægt, kost og vejninger.

- Vores kostvejledning fra Paulus, det var sådan noget med at blive taget op og få at vide, at vi skulle ikke spise kød, for det lå længe og tungt maven. Og nu skulle vi altså tage os sammen og lade være med at æde så meget slik og chips og sådan noget, for han kunne se på nogen af os, at fedtet var begyndt at komme ud gennem vores hud som bumser. Paulus tøvede jo ikke med at tage de her papirer og stå og fortælle, hvad resultaterne viste. Han vejede rigtigt, men hun vejede alt for meget, og det stod han altid og sagde.

Kilder: Kammeradvokatens rapport på Danmarks Idrætsforbunds hjemmeside.