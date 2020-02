OVERBLIK: Fuglsang-efterforskning kommer bag på kolleger

DR og Politiken er kommet i besiddelse af en hemmelig rapport, der viser, at Fuglsang i 2019 blevet efterforsket af Cykelsportens Uafhængige Antidopingenhed (CADF) for forbindelse til dopinglægen Michele Ferrari.

Ferrari er udelukket fra al sport på livstid, da han er dømt for at have hjulpet blandt andre Lance Armstrong med sit dopingprogram. Det er derfor også strafbart at bruge Ferrari som rådgiver, træner eller læge.

Siden søndag aften, hvor historien om Fuglsang blev offentliggjort, har flere eksperter og cykelryttere reageret på sagen. Få her et overblik over reaktionerne:

* Magnus Cort, cykelrytter og Fuglsangs tidligere holdkammerat på Astana:

- Det er selvfølgelig noget lort. Specielt for Jakob. Men det kommer sikkert til at gå ud over dansk cykling generelt. Nu må vi se, hvad det bliver til.

- Jeg har ikke hørt folk snakke om det på holdet. Men det vil virkelig komme bag på mig, hvis der på noget som helst cykelhold er nogen former for organiseret doping, siger Cort til BT.

* Rune Larsen, tidligere træner for Jakob Fuglsang:

- Hvis oplysningerne om, at Astana og Jakob Fuglsang har arbejdet sammen med Michele Ferrari, er rigtige, så er det mildest talt et meget uheldigt valg, man har truffet og også et valg, der vil skuffe mig personligt.

- I de mange år, jeg har arbejdet med Jakob, har det netop været med det mindset, at vi skulle nå så langt som muligt med lovlige redskaber, også selv om det betød, at der var noget, vi ikke kunne nå, siger Rune Larsen til DR.

* Brian Holm, tidligere cykelrytter, sportsdirektør og cykelekspert:

- Det er ganske naturligt, når nogen kører rigtig, rigtig stærkt. Så opstår der rygter i cykelsporten, det har der altid gjort, og de her rygter har været der i et stykke tid. Jeg tror, at de fleste har hørt dem. Om de så passer, ved vi ikke - det er der kun en eller to, der kan svare på, siger han til Politiken.