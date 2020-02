OVERBLIK: Forstå sagen om Jakob Fuglsang

Ifølge en rapport, som DR, Politiken og norske VG er kommet i besiddelse af, blev Jakob Fuglsang i 2019 efterforsket for en forbindelse til dopinglægen Ferrari, der mistænkes for at være involveret i at dope ryttere fra Fuglsangs hold, Astana.

Her får du et overblik:

Søndag bragte DR og Politiken historien om, at Jakob Fuglsang i 2019 var blevet efterforsket for en mulig forbindelse til den livstidsudelukkede dopinglæge Michele Ferrari.

I rapporten står blandt andet, at: "efterretninger indikerer, at Astana Pro Team-cykelrytteren Jakob Fuglsang er i Michele Ferraris dopingprogram".

Der forelægger ikke konkrete beviser i rapporten, men blot indicier. Derfor konkluderer rapporten også, at der ikke kunne bevises en forbindelse mellem hverken Michele Ferrari eller dennes søn Stefano og Astana eller Fuglsang:

- Hverken Michele eller Stefano Ferrari kunne endegyldigt forbindes med Astana Pro Team-ryttere eller deres tilknyttede lokationer, står der.

* Hvem er Michele Ferrari:

Ferrari er en italiensk læge og sportstræner.

Han blev i 2012 udelukket fra al sport på livstid, da han blev dømt for at have hjulpet blandt andre Lance Armstrong med sit dopingprogram.

Det er derfor også strafbart at bruge Ferrari som rådgiver, træner eller læge. Straffen kan være op til to års karantæne - blot for at samarbejde med ham, brug af doping eller ej.

Ferrari her gennem hele sin karriere nægtet sig skyldig i at hjælpe med doping.

* Hvem har efterforsket sagen?

Sagen blev efterforsket af et eksternt bureau, der var hyret af Cykelsportens Uafhængige Antidopingenhed (CADF).

CADF blev oprettet i 2008 under Den Internationale Cykelunion (UCI), men har siden 2013 været helt uafhængig af UCI.

Enheden har en række opgaver, der alle skal være med til at sikre, at det internationale antidopingkodeks og UCI's antidopingregler bliver overholdt. Blandt andet står CADF for at implementere strategier for dopingkontrol og undersøge og efterforske sager.

CADF finansieres alene af cykelsportens interessenter, herunder holdene, UCI, arrangører og rytterne selv.

* Hvad siger sagens parter?

Både Jakob Fuglsang, Astana, Fuglsangs holdkammerat Aleksej Lutsenko og Astanas teammanager Alexandre Vinokourov har benægtet, at de eller andre fra holdet har mødtes med Ferrari.

I enslydende opslag på de sociale medier skriver Fuglsang og Lutsenko:

- Jeg afviser, at jeg har mødtes med dr. Ferrari. Jeg er ikke bevidst om eksistensen af en rapport, og jeg kan bekræfte, at der ikke er blevet åbnet nogen sag fra kompetente antidoping-myndigheder mod mig. Så jeg har ingen sag, der skal svares på.

- Jeg er ekstremt bekymret over, at sådanne rygter kan spredes i pressen.

Michele Ferrari har også benægtet, at han har mødtes med Astana eller nogle af holdets ryttere.

- Endnu en gang finder jeg mig desværre tvunget til at benægte den seneste medieskrøne, der vedrører mig, skriver han blandt andet på sin hjemmeside.

* Hvad sker der nu?

CADF foreslår i rapporten at foretage yderligere efterforskning af de involverede parter i sagen, men vil til at starte med ikke kommentere på, om eller hvordan man vil arbejde videre med sagen.

Onsdag bekræftede CADF så på sin hjemmeside, at man i 2019 foretog efterforskningen af Fuglsang, men også at man ikke fandt anledning til at videresende materialet til UCI med henblik på at åbne en disciplinærsag.

Man beklager samtidig, at de fortrolige dokumenter er blevet lækket.

Konklusionen er, at der for nuværende ingen sag er mod hverken Fuglsang eller Astana.

Kilder: Politiken, DR, TV2, CADF.