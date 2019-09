OVERBLIK: Forstå sagen med Haas og Rich Energy

Siden har både Rich Energy, Haas og deres samarbejde været i stormvejr, og mandag valgte parterne at afbryde aftalen med øjeblikkelig virkning.

I februar offentliggjorde Haas og Rich Energy et samarbejde, der gjorde energidrikfirmaet til hovedsponsor for Kevin Magnussens Formel 1-hold.

Få et overblik over den kontroversielle sag her:

10. juli:

* Rich Energy skriver på Twitter, at firmaet ikke længere er sponsor for Haas. Årsagen er Formel 1-holdets dårlige resultater i sæsonen.

11. juli:

* Teamchef hos Haas Günther Steiner siger, at Rich Energy stadig er hovedsponsor for holdet.

* Rich Energy siger samtidig til TV2 Sport, at firmaet stadig er sponsor for Haas. Først lyder meldingen, at dets Twitter-profil var blevet hacket, men den melding blev senere slettet fra TV2's artikel.

* En gruppe af investorer i Rich Energy skriver i en pressemeddelelse, at den tager afstand fra de tweets, der kommer fra Rich Energys profil, som angiveligt er styret af firmaets direktør, William Storey. Investorerne skriver, at de fortsat støtter Haas.

14 juli:

* De to Haas-racere med Kevin Magnussen og Romain Grosjean støder sammen på første omgang af Formel 1-grandprixet i Silverstone og må begge senere udgå af løbet som følge af de skader, bilerne fik. Rich Energy skriver på Twitter: Fantastisk start, drenge.

* Senere på dagen beskylder Rich Energy på Twitter Haas for at lyve og slår fast, at det ikke længere sponsorerer holdet. Samtidig vedhæfter det et dokument, der angiveligt skulle være fra Haas' advokater.

I dokumentet fra advokaterne, hvis ægthed ikke er bekræftet, accepterer Haas, at sponsoraftalen ophører, men søger samtidig erstatning for det beløb, som aftalen med Rich Energy skulle have indbragt holdet i årene 2019, 2020 og 2021. Det løber samlet op i 35 millioner pund svarende til 291 millioner kroner.

16. juli:

* Rich Energy skifter navn og til Lightning Volt, og topchef William Storey er fortid i selskabet. Det skriver flere udenlandske motorsportsmedier, der henviser til papirer, der tirsdag er blevet indsendt til det britiske virksomhedsregister, Companies House.

9. september:

* Haas meddeler på sin hjemmeside, at aftalen mellem holdet og energidrikproducenten er ophævet med øjeblikkelig virkning.