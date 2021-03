OVERBLIK: Fodbolddanmark hylder afdød Tommy Troelsen

Tidligere fodboldspiller og fodboldkommentator Tommy Troelsen mindes med flotte ord af både tidligere arbejdsgivere, kolleger og fodboldpersonligheder, efter at Vejle Amts Folkeblad tirsdag kunne fortælle, at Troelsen er død i en alder af 80 år efter længere tids sygdom.

Her er et udpluk af reaktionerne på dødsfaldet:

Vejle Boldklub, Tommy Troelsens klub gennem hele seniorkarrieren, på Twitter:

- I nat drog troldmanden fra Nørreskoven videre til de evige fodboldbaner. VB sender sine tanker til Tommy Troelsens familie og takker varmt for oplevelserne, glæderne og minderne i den røde trøje. Mod Randers vil VB-spillerne bære sørgebind. Æret være Tommys minde.

Preben Elkjær, spiller under Tommy Troelsen på U21-landsholdet, til B.T.:

- Han havde som skolelærer et rigtig godt tag på os unge spillere, særligt mig. Jeg havde det fint med ham dengang på U21-landsholdet.

- Han kommenterede landsholdet i 80'erne. Blandt andet den berømte 4-2-sejr over USSR i 1985. Det var egentlig ham, som opfandt ekspertrollen i dansk tv. Han blev meget populær på at forklare mere indgående om spillet.

Frits Ahlstrøm, mangeårig sportsjournalist, til Ekstra Bladet:

- Tommy er en af de største boldbegavelser i dansk fodbold nogensinde. Ingen tvivl om det. Uden for banen var han noget af det mest festlige overhovedet med sin utrolige humor. Nok var han langsom på banen, men han var kvik i hovedet og rap i replikken.

Claus Borre, tidligere kollega med Tommy Troelsen på DR, til Ekstra Bladet:

- Jeg fik sammen med Jørgen Steen Nielsen ansvaret for Sportslørdag, og vi ville gerne være lidt innovative. Så vi ansatte Tommy, og han blev meget populær. Han havde glimt i øjet, og med sin tavle og røde og hvide brikker lavede han sine analyser. Du kan sige, at han lavede det samme, som Per Frimann gør i dag. Bare uden at have alt det elektroniske udstyr.

Dansk Boldspil-Union, tidligere arbejdsgiver for Tommy Troelsen, på Twitter:

- Tak for gode minder og for det store arbejde med at udvikle dansk fodbold. Fra tiden på sølvholdet i '60 til de mange år på tv, hvor han tog fodbolden seriøst og var en god eksponent for den glæde, som fodbold giver.

Morten Bruun, fodboldekspert og tidligere professionel fodboldspiller, på Twitter:

- Tommy Troelsen var dansk fodboldfjernsyns første ekspertkommentator. Han var den første, der rykkede rundt med brikker på et bord for at forklare seerne noget så eksotisk som taktik? For længe, længe siden var han også en af landets bedste spillere.

Carsten Werge, fodboldkommentator og tidligere kollega med Tommy Troelsen på DR, på Twitter:

- Havde fornøjelsen af i en årrække at være kollega med Tommy Troelsen på DR. Han var manden der indførte fodboldanalyse på dansk tv. En fremragende formidler og en virkelig fin og sjov fyr.